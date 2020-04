Разрушительные торнадо в США: число жертв растет (Видео)

По меньшей мере 26 человек погибли в результате торнадо в американских штатах Миссисипи, Джорджия, Южная Каролина и Арканзас. Об этом сообщает телеканал ABC, передает УНН.

В Миссисипи, который больше всего пострадал от непогоды, погибли 11 человек. Ранее местное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщало о шести погибших.

Восемь смертей было зафиксировано в Южной Каролине, шесть в Джорджии и одна в Арканзасе.

Video from TVA helicopter crew showing the path of devastation from an overnight tornado in East Hamilton County. The video shows the damage to high-voltage transmission towers along with nearby residential structures. #TNWX #ThankALineman #ThankALineworker pic.twitter.com/G4XwiNSmt0

В южных штатах США около 800 тыс. человек остались без электроснабжения. В четырех штатах — Алабаме, Джорджии, Луизиане и Миссисипи — власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Вместе с торнадо на юг США обрушились сильные ливни, град и дальнейшее наводнение. В аэропорту Луизианы из-за торнадо были отменены все рейсы.

Drone footage shows the devastation in parts of Mississippi and Alabama after severe weather tore through the South on Easter Sunday, killing at least 18 people.

At least 34 tornadoes were reported in Texas, Louisiana, Mississippi and Georgia as of early Monday #Tornado pic.twitter.com/55Xr7HVHy1

— Earth News LIVE (@EarthNewsLIVE) April 14, 2020