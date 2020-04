В разгар эпидемии на США обрушились торнадо, есть погибшие

В штатах на Юго-Востоке США в воскресенье вечером пронеслась серия мощных торнадо, в результате которых произошли серьезные разрушения и погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает CNN.

Первый удар стихии пришелся на Миссисипи и Луизиану. Значительный ущерб нанесен округам Ковингтон, Сосо и Джонс. В частности в департаменте по чрезвычайным ситуациям последнего говорят, что точное число погибших и раненых пока не установлено. Стихия разрушила дома и повредила автомобили.

По состоянию на 21:30 по местному времени в Луизиане и Миссисипи зафиксировали более 25 торнадо, сильнейшие из которых достигали скорости 320 км/ч.

Еще одно зафиксировали в штате Техас: смерч пронесся в 50 километрах от Остина. В Джорджии, Алабаме, Теннесси наблюдалась штормовая погода.

Всего на воскресенье-понедельник метеорологи спрогнозировали угрозу торнадо для 20 штатов на Юго-Востоке США, где проживают около 95 млн человек.

Местные власти решили не закрывать убежища, несмотря на эпидемию коронавируса.

В укрытиях установлены антисептики и работают советники, которые напоминают людям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.

These tornadoes were BAD. This is from my sister’s live. I don’t own this. I’m not selling it. Please do not contact me about using it. I’m not giving out her name. I just want people to know what’s going on in the South. #Mississippi #tornado pic.twitter.com/ERgtiOoIIG

— Carole Baskin Hate Account (@theori) April 13, 2020