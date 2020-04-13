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В разгар эпидемии на США обрушились торнадо, есть погибшие

В разгар эпидемии на США обрушились торнадо, есть погибшие
08:56 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Около сотни миллионов людей в юго-восточной части США, которые находятся дома на карантине, подвергаются серьезному риску разрушительных торнадо, плотных осадков и наводнений в течение ближайших дней.

В штатах на Юго-Востоке США в воскресенье вечером пронеслась серия мощных торнадо, в результате которых произошли серьезные разрушения и погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает CNN.

Первый удар стихии пришелся на Миссисипи и Луизиану. Значительный ущерб нанесен округам Ковингтон, Сосо и Джонс. В частности в департаменте по чрезвычайным ситуациям последнего говорят, что точное число погибших и раненых пока не установлено. Стихия разрушила дома и повредила автомобили.

По состоянию на 21:30 по местному времени в Луизиане и Миссисипи зафиксировали более 25 торнадо, сильнейшие из которых достигали скорости 320 км/ч.

Еще одно зафиксировали в штате Техас: смерч пронесся в 50 километрах от Остина. В Джорджии, Алабаме, Теннесси наблюдалась штормовая погода.

Всего на воскресенье-понедельник метеорологи спрогнозировали угрозу торнадо для 20 штатов на Юго-Востоке США, где проживают около 95 млн человек.

Местные власти решили не закрывать убежища, несмотря на эпидемию коронавируса.

В укрытиях установлены антисептики и работают советники, которые напоминают людям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.

Напомним, США сейчас становятся мировым эпицентром пандемии коронавируса. В стране больше всего зараженных COVID-19 (557 300) и погибших (22 079).

12 апреля из-за коронавируса впервые в истории США объявили режим стихийного бедствия во всех штатах.

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Все по теме:

США, Шторм, Жертвы, Торнадо, Бури, Миссисипи, Луизиана.
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