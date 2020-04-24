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Пятница, 24.04.2020
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В Штатах - свыше 50 тысяч жертв COVID-19

В Штатах - свыше 50 тысяч жертв COVID-19
22:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:США занимают первое место в мире по числу зараженных и погибших от COVID-19.

Количество людей, которые уже погибли от коронавируса на территории США, превысило в эту пятницу рубеж в 50 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

По состоянию на вечер 24 апреля количество летальных случаев от COVID-19 в США составляет 50 952. Число выздоровевших пациентов - 90 261.

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Общее же количество случаев коронавируса составляет 895 072. Это почти треть от всех зафиксированных случаев в мире.

Таким образом, Соединенные Штаты Америки сейчас являются наиболее пораженной COVID-19 страной мира.

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США, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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