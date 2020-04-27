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В США от коронавируса скончались более 55 тыс. человек

В США от коронавируса скончались более 55 тыс. человек
08:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В США от коронавирусной инфекции умерли 55,4 тыс. человек, всего заразились почти 990 тыс. человек.

В США по состоянию на утро 27 апреля от коронавируса умерли 55,4 тыс. человек. Об этом сообщает ресурс Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.

Всего в стране зафиксировали 987 тыс. зараженных коронавирусом, среди который 15 тыс. людей в критическом состоянии.

Кроме того, излечиться от коронавируса удалось почти 120 тыс. человек. Всего в стране протестировали 5,5 млн человек с подозрением на COVID-19.

Ранее сообщалось, что за сутки число новых случаев коронавируса COVID-19 достигло 36 188 и 1995 человек умерли.

В аптеках Нью-Йорка будут тестировать на коронавирус

Напомним, власти Соединенных Штатов Америки рассматривает май как период для постепенного запуска экономики страны после карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19.

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США, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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