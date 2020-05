Более 10 раненых: в Лос-Анджелесе произошел крупный пожар (Видео)

Одиннадцать пожарных получили сильные ожоги во время тушения масштабного пожара в субботу в американском городе Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Об этом сообщил капитан пожарной службы мегаполиса Эрик Скотт на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания NBC.

"Мы полностью потушили возгорание примерно за 2 часа. Это произошло в 20:08 по местному времени (воскресенье — 6:08 по времени Киева). К сожалению, 11 пожарных получили ожоги", — информировал Скотт.

По его словам, причина возгорания находилась в малоэтажном коммерческом здании, где хранились масла, предназначенные для фармакологии. Как пишут американские издания, на месте ЧП сначала прогремел взрыв, а затем разгорелось пламя.

"Причины и обстоятельства этого масштабного чрезвычайного происшествия расследуются", — добавил он.

#BREAKING: LAFD says approx. 10 firefighters "down", multiple buildings on fire after an explosion in downtown Los Angeles; over 230 firefighters are now on the scene pic.twitter.com/dUgmg89fEN

— American Overwatch (@AmericanOverwa1) May 17, 2020