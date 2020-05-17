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Более 10 раненых: в Лос-Анджелесе произошел крупный пожар (Видео)

Более 10 раненых: в Лос-Анджелесе произошел крупный пожар (Видео)
08:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:Более десятка пожарных получили сильные ожоги во время тушения масштабного пожара в субботу в городе Лос-Анджелесе.

Одиннадцать пожарных получили сильные ожоги во время тушения масштабного пожара в субботу в американском городе Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Об этом сообщил капитан пожарной службы мегаполиса Эрик Скотт на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания NBC.

"Мы полностью потушили возгорание примерно за 2 часа. Это произошло в 20:08 по местному времени (воскресенье — 6:08 по времени Киева). К сожалению, 11 пожарных получили ожоги", — информировал Скотт. 

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По его словам, причина возгорания находилась в малоэтажном коммерческом здании, где хранились масла, предназначенные для фармакологии. Как пишут американские издания, на месте ЧП сначала прогремел взрыв, а затем разгорелось пламя.

"Причины и обстоятельства этого масштабного чрезвычайного происшествия расследуются", — добавил он.

Для тушения огня были мобилизованы более 230 пожарных.

Как сообщалось, в Днепропетровской области во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины.

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США, Пожар, Америка, Жертвы.
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