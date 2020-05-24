COVID-19 в США: New York Times отвела первую полосу газеты для имен жертв заболевания

Новости мира:New York Times в воскресенье, 24 мая, посвятила первую полосу жертвам коронавируса.

Американская газета New York Times в воскресенье, 24 мая, посвятила первую полосу жертвам коронавируса, опубликовав список фамилий погибших в США с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте издания.

Печатная версия издания вышла под заголовком: "Число жертв приближается к 100 тыс., неисчислимые потери", который сопровождается коротким некрологом. "В списке не просто имена, это — мы", — говорится в подзаголовке публикации.

Авторы статьи отмечают, что влияние коронавируса на США невозможно измерить числами.

"Когда страна приближается к мрачной отметки в 100 тыс. смертей из-за вируса, New York Times изучила некрологи и сообщение про смерти людей. Эта тысячи человек — только один процент из списка умерших", — говорится в публикации.

Журналисты также вспомнили в статье возраст, место проживания и краткое описание или род занятий тысячи из умерших пациентов с коронавирусом. Опубликованный на первой полосе список продолжается в газете на 22 страницы.

"Я бы хотел, чтобы через 100 лет люди, оглядываясь назад, поняли, какие потери мы понесли", — заявил один из редакторов The New York Times Марк Лейси.

22 мая Президент США Дональд Трамп распорядился в течение трех дней приспустить флаги на всех федеральных зданиях и национальных памятниках в память об американцах, которые умерли от коронавируса.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 1,6 млн случаев заражений коронавируса. Умерли более 97 тыс. человек.