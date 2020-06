Программу пилотируемых полетов NASA впервые возглавит женщина

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что Кэти Людерс станет первой женщиной, которая возглавит программу пилотируемых космических полетов Национального космического агентства США. Глава NASA отметил, что Людерс является «подходящим человеком» для такой работы.

За время работы в NASA она руководила запусками коммерческих и государственных грузов на орбиту и к МКС.

Брайденстайн также отметил, что NASA готовится в 2024 году отправить человека на Луну.

Kathy Lueders has been selected to lead @NASA’s Human Exploration & Operations Mission Directorate. Kathy has successfully managed both the Commercial Crew & Commercial Cargo programs and is the right person to lead HEO as we prepare to send astronauts to the Moon in 2024. pic.twitter.com/393vPTdXwb

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) June 12, 2020