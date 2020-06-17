Карантинные меры: в США придумали антикоронавирусные спортзалы

В спортзале в Калифорнии создали персональные ячейки для занимающихся спортом.
Пространство спортивного зала разделено обычной клеенкой. В каждой из ячеек есть индивидуальный набор гантелей и другого оборудования, сообщает KTLA5.
Из-за такого режима соблюдения дистанции, одновременно заниматься теперь могут вдвое меньше людей.
По словам владельца спортзала Пита Сапсина, сборка контейнеров заняла три дня.
"С трубами и душевыми клеенками все вышло дешевле, чем с перегородками из плексигласа", — говорит он.
Как сообщалось ранее, доктор Комаровский рекомендует летом тренироваться на улице, а не в зале.