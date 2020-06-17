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Карантинные меры: в США придумали антикоронавирусные спортзалы

Карантинные меры: в США придумали антикоронавирусные спортзалы
07:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com
На этой неделе несколько американских штатов ослабляют карантин: любители спорта снова смогут посещать спортзалы – с определенными ограничениями.

В спортзале в Калифорнии создали персональные ячейки для занимающихся спортом. 

Пространство спортивного зала разделено обычной клеенкой. В каждой из ячеек есть индивидуальный набор гантелей и другого оборудования, сообщает KTLA5.

Из-за такого режима соблюдения дистанции, одновременно заниматься теперь могут вдвое меньше людей.

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По словам владельца спортзала Пита Сапсина, сборка контейнеров заняла три дня.

"С трубами и душевыми клеенками все вышло дешевле, чем с перегородками из плексигласа", —  говорит он.

Как сообщалось ранее, доктор Комаровский рекомендует летом тренироваться на улице, а не в зале.

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США, Спорт.

Автор:

Телеграф
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