Из Сахары на США надвигается крупнейшая за 50 лет песчаная буря

Облако песчаной пыли из Сахары движется через Атлантический океан к берегам Америки. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на The Washington Post.
Сообщается, что пылевая буря пронесется вдоль берегов Мексиканского залива и осядет в южных штатах США.
Ранее в африканской пустыне Сахара произошло несколько штормовых бурь, которые и спровоцировали выброс песчаной пыли в воздух.
The #SaharanDust is now getting entrained into the midlatitude system affecting the southeast US and pulled north into coastal Louisiana and Mississippi. I wouldn't be surprised if the rain with the storms in the New Orleans area brings down a thin layer of dust to the surface pic.twitter.com/yiDqNrBpTm
— Dan Lindsey (@DanLindsey77) June 24, 2020
По данным издания, через толстый слой пыли, его низкие высоты и географический охват, ожидается резкое ухудшение качества воздуха в Пуэрто-Рико, на Барбадосе, Гваделупе и многих других местах, где ведут наблюдения.
До 26 июня пыль должна начать оседать на большом участке побережья Мексиканского залива к северу от береговой линии Техаса до Луизианы. Поэтому могут пострадать такие места, как Корпус-Кристи, Хьюстон, Галвестон, Новый Орлеан.
По данным местных исследовательских центров, эта песчаная буря является крупнейшей с 1970 года.
Напомним, предыдущая песчаная буря из Сахары обрушилась на испанские Канарские острова.