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"Сговор" России и Талибана: Трамп опять критикует "фейковые новости"

"Сговор" России и Талибана: Трамп опять критикует "фейковые новости"
Обновлено 20:50 Сегодня Телеграф УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что его никогда не информировали о том, что российская разведка якобы предлагала денежное вознаграждение талибам за убийства американских военных в Афганистане. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Никто не информировал и не рассказывал мне, Майку Менсу или главе аппарата Белого дома Марку Медоузу о так называемых нападениях россиян на наши войска в Афганистане", - написал Трамп.

Также Трамп заверил, что его администрация занимает очень жесткую позицию в отношении России, особенно в сравнении с администрацией Барака Обамы.

Кроме того, Трамп призвал газету New York Times обнародовать имя своего "источника", предположив, что его не существует.

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Напомним, в пятницу газета New York Times опубликовала расследование, авторы которого утверждают, что некое подразделение российской военной разведки, якобы связанное с попытками покушений в Европе, в прошлом году якобі предлагало вознаграждения за успешные нападения на коалиционные войска в Афганистане - в том числе американских военных.

Как сообщалось, у Трампа отрицают, что он знал о "заговоре" России с талибами против США.

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Все по теме:

Афганистан, Россия, Талибан, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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