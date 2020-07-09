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Четверг, 09.07.2020
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Новые санкции: в Белом доме подтвердили подготовку "некоторых действий, касающихся Китая"

Новые санкции: в Белом доме подтвердили подготовку "некоторых действий, касающихся Китая"
Обновлено 05:28 Сегодня Телеграф УНН
Власти Соединенных Штатов в ближайшее время объявят о введении новых санкций в отношении Китая. Это подтвердила в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Вы услышите о некоторых грядущих действиях, касающихся Китая. Я могу это подтвердить", — сказала она. Макинэни не уточнила, о каких мерах может идти речь, и не стала отвечать на вопрос о том, насколько жесткими будут планируемые санкции.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил о том, что власти США в ближайшие дни и недели могут ввести в действие значительное количество новых мер в отношении Китая.

Он подчеркнул, что они будут касаться отзыва особого статуса Гонконга в отношениях с Вашингтоном. Кроме того, по его словам, власти США рассматривают возможность введения мер в отношении китайского приложения TikTok и социальной сети WeChat.

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По утверждению О’Брайена, они используются "для получения личных данных американцев, которые затем отправляются в Пекин, где их могут использовать для враждебных целей".

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Все по теме:

Китай, Санкции, Гонконг, Кейли Макинэни.

Автор:

Телеграф
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