Новые санкции: в Белом доме подтвердили подготовку "некоторых действий, касающихся Китая"

Власти Соединенных Штатов в ближайшее время объявят о введении новых санкций в отношении Китая. Это подтвердила в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Вы услышите о некоторых грядущих действиях, касающихся Китая. Я могу это подтвердить", — сказала она. Макинэни не уточнила, о каких мерах может идти речь, и не стала отвечать на вопрос о том, насколько жесткими будут планируемые санкции.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил о том, что власти США в ближайшие дни и недели могут ввести в действие значительное количество новых мер в отношении Китая.

Он подчеркнул, что они будут касаться отзыва особого статуса Гонконга в отношениях с Вашингтоном. Кроме того, по его словам, власти США рассматривают возможность введения мер в отношении китайского приложения TikTok и социальной сети WeChat.

По утверждению О’Брайена, они используются "для получения личных данных американцев, которые затем отправляются в Пекин, где их могут использовать для враждебных целей".