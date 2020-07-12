Байден выигрывает на первичных выборах в Луизиане

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, побеждает на первичных выборах (праймериз) в американском штате Луизиана. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times.

Подсчет голосов начался после закрытия избирательных участков в 21:00 по времени восточного побережья США (4:00 по времени Киева). Однако, как подчеркивает газета уже сейчас можно говорить об уверенной победе Байдена. Бывшего вице-президента поддерживают 80,2% участников голосования среди жителей Луизианы. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, получает голоса 5,5% избирателей.

Обработка бюллетеней еще не завершена. По итогам первичных выборов в Луизиане будут распределены голоса 54 делегатов, на предстоящем в августе национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. Сначала праймериз в этом штате должны были состояться 4 апреля, однако они были перенесены на более поздний срок из-за пандемии.

Байден, согласно последним оценкам The New York Times, заручился поддержкой 2521 делегата. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде демократов, претенденту необходимо получить голоса 1991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Действующий американский лидер Дональд Трамп также получил достаточное количество голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.