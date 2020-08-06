Коронавирус в Германии: впервые за три месяца число новых случаев превысило тысячу

В Германии активизировалась пандемия уханьского коронавируса. Власти зафиксировали свыше тысячи новых случаев COVID-19 за сутки.

Впервые с мая в Германии рассказали о более 1000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки.

Об этом пишет The Local, ссылаясь на данные Института Роберта Коха.

Отмечается, что в четверг, 6 августа, в Германии в общей сложности 1045 подтвержденных случаев Covid-19 были зарегистрированы.

В последний раз число новых случаев заражения превысило 1000 человек 7 мая. После этого цифры стремительно падали. Однако на прошлой неделе рост возобновился.

Сравнивая с серединой июня, когда рост прослеживался с точностью до отдельных горячих точек, как крупный всплеск заболеваемости в Северном Рейне-Вестфалии, нынешний всплеск в основном вызван не конкретными кластерами.

Вместо этого цифры растут по большинству округов. Эксперты опасаются, что процесс необратим, потому что его невозможно сдержать несколькими решительными мерами.

Как известно, пик новых инфекций пришелся на начало апреля, когда в Германии за день было зарегистрировано более 6000 новых случаев.

Напомним, во вторник, 4 августа, в ФРГ объявили о начале второй волны пандемии COVID-19 в стране.

Глава организации Сузанне Йона сообщила, что по интенсивности вторая волна пока намного слабее первой, которая пришла в марте-апреле.