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Четверг, 06.08.2020
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Коронавирус в Германии: впервые за три месяца число новых случаев превысило тысячу

Коронавирус в Германии: впервые за три месяца число новых случаев превысило тысячу
15:00 Сегодня Телеграф
В Германии активизировалась пандемия уханьского коронавируса. Власти зафиксировали свыше тысячи новых случаев COVID-19 за сутки.

Впервые с мая в Германии рассказали о более 1000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки.

Об этом пишет The Local, ссылаясь на данные Института Роберта Коха.

Отмечается, что в четверг, 6 августа, в Германии в общей сложности 1045 подтвержденных случаев Covid-19 были зарегистрированы.

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В последний раз число новых случаев заражения превысило 1000 человек 7 мая. После этого цифры стремительно падали. Однако на прошлой неделе рост возобновился.

Сравнивая с серединой июня, когда рост прослеживался с точностью до отдельных горячих точек, как крупный всплеск заболеваемости в Северном Рейне-Вестфалии, нынешний всплеск в основном вызван не конкретными кластерами.

Вместо этого цифры растут по большинству округов. Эксперты опасаются, что процесс необратим, потому что его невозможно сдержать несколькими решительными мерами.

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Как известно, пик новых инфекций пришелся на начало апреля, когда в Германии за день было зарегистрировано более 6000 новых случаев.

Напомним, во вторник, 4 августа, в ФРГ объявили о начале второй волны пандемии COVID-19 в стране.

Глава организации Сузанне Йона сообщила, что по интенсивности вторая волна пока намного слабее первой, которая пришла в марте-апреле.

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Все по теме:

Германия, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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