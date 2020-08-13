Калифорния в огне: в заповеднике бушует крупный пожар

В Калифорнии в заповеднике начался природный пожар кустарников.

В американском штате Калифорния, районе озера Хьюз начался масштабный пожар кустарников.

Об этом информирует NBC Los Angeles.

Горит Национальный заповедника Анджелес в штате Калифорния. Пожар быстро распространяется, огнем охвачены 4 тысячи гектаров.

Местные власти эвакуировали жителей из 100 домов. Пожар не удается потушить из-за высокой температуры воздуха и порывистого ветра.

Данных о погибших и пострадавших не поступало.

Напомним, это уже второй крупный пожар в штате за месяц. 2 августа сообщалось о лесном пожаре в округе Риверсайд на юге Калифорнии.

Стоит отметить, что в Украине сохраняется высокая пожарная опасность.