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Исследования COVID-19: Ученые заметили признаки долговечности иммунитета к вирусу

Исследования COVID-19: Ученые заметили признаки долговечности иммунитета к вирусу
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
Антитела, готовые бороться с COVID-19, в течение долгого времени сохраняются даже у тех пациентов, у которых заражение прошло в мягкой форме. Об этом сообщили в New York Times.

"Новые исследования показывают, что клетки человеческой иммунной системы сохраняют информацию о коронавирусе. Поэтому в будущем они могут вновь отбить атаку инфекции. Иммунная система "запоминает" различные возбудители заболеваний не одинаково хорошо. Но, похоже, наше тело способно серьезно исследовать коронавирус", - говорится в сообщении.

Ученые, которые наблюдали за иммунной реакцией на инфекцию, теперь начали фиксировать обнадеживающие признаки появления долговременной защиты. И они возникают даже у людей, перенесших COVID-19 в мягкой форме.

Антитела против болезни, а также иммунные B- и Т-клетки, способные распознать инфекцию, сохраняются в организме спустя месяцы после завершения болезни. Это напоминает то, как человеческое тело борется с другими вирусами, отмечает исследователи.

"Это именно то, на что мы все надеемся. Все необходимые условия для полной защитной иммунной реакции на своем месте", - сказала Марион Пеппер, иммунолог из Университета Вашингтона и автор второго исследования, которое сейчас проходит проверку перед публикацией в журнале Nature. 

Доктор Пеппер добавила, что защиту от повторного заражения пока нельзя подтвердить окончательно. Но новые выводы позволяют развеять миф о способности вируса обходить иммунную систему, не оставляя в ее клетках "памяти" о себе. 

"Количество антител падает, но они сохраняются на достаточно стабильно низком уровне, яркий показатель наблюдается через три месяца после начала симптомов. Реакция имеет вполне длительный вид", - сказал иммунолог из Университета Аризоны Дипта Бхаттачария.

Напомним, в ВОЗ заявили об увеличении доли молодых людей среди зараженных во всем мире, что вызывает беспокойство.

Ранее сообщалось, что со штаммом нового коронавируса D614G, который может оказаться гораздо заразнее за SARS CoV 2, сталкивается Юго-Восточная Азия, хотя пока подтверждений этого предположения нет.

Также сообщалось, что в Украине уже 94 тысяч случаев коронавируса. Харьковская область снова стала антилидером по числу новых случаев за сутки.

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Все по теме:

США, Исследования, Нью-Йорк, Коронавирус, Имунитет, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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