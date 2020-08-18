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Вторник, 18.08.2020
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Коронавирус: в Азии обнаружен штамм, который может быть еще заразнее

Коронавирус: в Азии обнаружен штамм, который может быть еще заразнее
Обновлено 12:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Со штаммом нового коронавируса D614G, который может оказаться гораздо заразнее за SARS CoV 2, сталкивается Юго-Восточная Азия, хотя пока подтверждений этого предположения нет.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

Штамм коронавируса, ранее замеченный в других частях мира и названный D614G, был обнаружен в Малайзии и на Филиппинах.

В Малайзии обнаружен кластер из 45 случаев: вспышка началась с человека, который вернулся из Индии и нарушил свой 14-дневный домашний карантин. Его тест на коронавирус по возвращению в Малайзию был отрицательным. За нарушение карантина этого человека приговорили к 5 месяцам тюремного заключения и штрафу.

На Филиппинах обнаружили штамм среди случайных образцов COVID-19 в крупнейшем городе столичного региона. Филиппины, столкнувшиеся с крупнейшей вспышкой в регионе, изучают, делает ли мутация вирус более заразным.

Есть предположение, что новая мутация может ускорить распространение коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения Филиппин Мария Розарио Верджайр на виртуальном брифинге в понедельник сообщила: "Говорят, что мутация имеет более высокую вероятность передачи или заразности, но у нас все еще нет достаточно веских доказательств, чтобы сказать, что это так".

Штамм был обнаружен во многих других странах и стал преобладающим вариантом в Европе и США, при этом Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет никаких доказательств того, что этот штамм приводит к более тяжелому заболеванию.

Мутация также была обнаружена во время недавних вспышек в Китае.

По словам главы отдела эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бенджамина Коулинга, эпидемиологические данные не свидетельствуют о том, что мутация значительно более заразна, чем другие штаммы.

По его словам, этот штамм "может быть немного более заразным", но пока "нет достаточных доказательств, чтобы оценить это, но нет никаких свидетельств того, что это намного более заразно".

Коулинг уточнил, что "сейчас его идентифицируют чаще, чем раньше, что говорит о том, что он может иметь какое-то конкурентное преимущество перед другими штаммами COVID-19".

Однако глава Министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла в Facebook написал, что этот штамм может сделать вирус в 10 раз заразнее, но не сослался на исследования.

Он призвал людей быть осторожными и прибегать к более строгим мерам предосторожности, поскольку этот штамм теперь обнаружен в Малайзии: "Сотрудничество людей очень необходимо, чтобы вместе мы могли разорвать цепь заражения от любой мутации".

Нур Хишам предупредил, что штамм может означать, что существующие исследования вакцин могут быть неполными или неэффективными против мутации.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем в 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

На сегодняшний день число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом превышает 22 миллиона.  В Украине по состоянию на 18 августа подтвердили 94 436 случаев коронавирусной болезни.  

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Азия, Коронавирус, Covid-19, SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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