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Вторник, 18.08.2020
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Пандемия: Сколько человек в мире заразились коронавирусом

Пандемия: Сколько человек в мире заразились коронавирусом
08:18 Сегодня Телеграф
Во всем мире от коронавируса умерли уже более 777 тысяч человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, России и в странах Южной Америки.

На сегодняшний день число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом превышает 22 миллиона.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

С начала пандемии от болезни уже скончались 777 455 человек. Заболели и успешно излечились 14 792 791. Активными остаются 6,4 млн случаев заболевания. Из них 1% или 64 329 находятся в тяжелом состоянии.

Статистика коронавируса на 18.08.2020

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 191 тысячи человек. Это впервые за несколько недель, когда количество новых случаев составляет меньше 200 тысяч. За сутки скончались 4 083 человека, у которых диагностировали коронавирус.   Больше всего больных обнаружили в Индии 54 тысячи, в США – 40,5 тысяч, в Бразилии – 23 тысячи, в Колумбии – более 8 тысячи, в России – почти 5 тысяч.

Статистика коронавируса на 18.08.2020

Лидерами по общему количеству больных коронавирусной инфекцией в мировой статистике являются США (5 612 027), Бразилия (3 363 235), Индия (2 701 604), Россия (927 745) и ЮАР (589 886).

В Украине по состоянию на 17 августа лабораторно подтвердили 92 820 случаев коронавируса

Напомним, ВОЗ призвала страны мира больше не вводить карантин из-за пандемии коронавируса, хотя ранее организация требовала безоговорочно соблюдать ограничительные меры.

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Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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