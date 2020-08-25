Плохая идея: главный инфекционист США предостерег от спешки в выпуске вакцины от COVID-19

Директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний и главный инфекционист США Энтони Фаучи предостерег от поспешного выпуска вакцины от коронавируса.

По мнению эксперта, использование вакцины против COVID-19 в экстренных случаях, до того как будет доказано ее эффективность – плохая идея. Об этом сообщает Голос Америки.

Опасность такой спешки, полагает Фаучи, заключается в том, что преждевременный выпуск на рынок одной вакцины "затруднит, если не сделает невозможным привлечение людей к тестированию других (вакцин – ред.)".

В связи с этим издание напоминает: ученые и эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность, что Дональд Трамп может оказать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), требуя предоставить вакцину до ноября, дабы повысить свои шансы на переизбрание.

Как сообщалось, власти США планируют до 1 ноября создать систему распространения вакцины против коронавируса в больницы по всей стране.

Уже в сентябре крупнейшая в мире частная почтовая служба UPS начнет испытать систему доставку будущей вакцины.

В Украине по состоянию на утро 24 августа лабораторно подтвердили 106 757 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

В мире от коронавируса умерли более 812 тысяч людей.