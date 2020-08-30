В США призвали РФ прекратить посягательства на основные свободы в Крыму

Посольство США в Украине призвало РФ прекратить посягательства на основные свободы в оккупированном Крыму и освободить украинцев, которых она противоправно заключила в тюрьму. Соответствующее заявление к Международному дню жертв насильственных исчезновений обнародовано в воскресенье посольство.