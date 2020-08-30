В США призвали РФ прекратить посягательства на основные свободы в Крыму

"В Международный день жертв насильственных исчезновений мы призываем Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она противоправно заключила, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан в российские вооруженные силы", - отметили дипломаты.
Напомним, на севере Китая обрушилось двухэтажное здание ресторана, унеся жизни пяти человек.
Также сообщалось, что правитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отменил экономический бойкот Израиля, сделав торговые и финансовые соглашения между странами еще одним важным шагом на пути к нормальным отношениям.
Как сообщалось, наводнение, вызванное проливными дождями в Нигере, на этой неделе унесло жизни не менее 45 человек и вынудило более 226 тысяч человек покинуть свои дома.