Скачать
Воскресенье, 30.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лето заканчивается: какой будет погода в последние дни
Лето заканчивается: какой будет погода в последние дни
Пандемия COVID-19: в Украине уже более 119 тыс случаев коронавируса
Пандемия COVID-19: в Украине уже более 119 тыс случаев коронавируса
"Украли победу": Редкач заявил о судейском беспределе в бою Постол - Рамирес
"Украли победу": Редкач заявил о судейском беспределе в бою Постол - Рамирес
"Особые приметы" и "Твой ход": кинофестиваль "Молодость" назвал своих лауреатов
Кинофестиваль "Молодость" назвал своих лауреатов

В США призвали РФ прекратить посягательства на основные свободы в Крыму

В США призвали РФ прекратить посягательства на основные свободы в Крыму
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Посольство США в Украине призвало РФ прекратить посягательства на основные свободы в оккупированном Крыму и освободить украинцев, которых она противоправно заключила в тюрьму. Соответствующее заявление к Международному дню жертв насильственных исчезновений обнародовано в воскресенье посольство.

"В Международный день жертв насильственных исчезновений мы призываем Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она противоправно заключила, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан в российские вооруженные силы", - отметили дипломаты.

Напомним, на севере Китая обрушилось двухэтажное здание ресторана, унеся жизни пяти человек.

Также сообщалось, что правитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отменил экономический бойкот Израиля, сделав торговые и финансовые соглашения между странами еще одним важным шагом на пути к нормальным отношениям.

Как сообщалось, наводнение, вызванное проливными дождями в Нигере, на этой неделе унесло жизни не менее 45 человек и вынудило более 226 тысяч человек покинуть свои дома.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Крым, РФ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 30 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 От чего мы толстеем: лишний вес скрывается в стереотипах
03 Диабет, артрит и катаракта исчезнут: чем так полезны водоросли
04 Нардеп "Слуги народа" о расстреле автобуса под Харьковом: Теракт должен иметь политические последствия
05 Те еще интриганы: топ самых завистливых знаков Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День шахтера в Украине: детали
День шахтера в Украине: детали
Протесты в Берлине: силовики задержали сотни человек
Протесты в Берлине: силовики задержали сотни человек
В Китае выросло число погибших в результате обрушения ресторана
В Китае выросло число погибших в результате обрушения ресторана
Отрицательный результат: Елене Кравец удалось побороть COVID-19
Отрицательный результат: Елене Кравец удалось побороть COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь