Байден объединился со своим соперником

В команду Байдена вошел его бывший соперник по праймериз Питер Буттиджич.

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена сделал его бывшего соперника по праймериз экс-мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Питера Буттиджича членом команды переходного периода.

Об этом сообщает Reuters.

Буттиджича также включили в консультационный совет вместе с бывшим заместителем генпрокурора Салли Йейтс и экс-советником президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.

Соратник Байдена Тед Кайфман, который возглавляет команду переходного периода, отмечает, что собранные кандидатом-демократом союзники помогут ему в решении неотложных задач, стоящих перед страной. В частности, важно найти способ преодоления кризиса в системе здравоохранения и экономике США.

Кто такой Питер Буттиджич?

38-летний Буттиджич — демократ и отставной офицер военно-морской разведки США. С 2012 по 2020 годы был мэром одного их крупнейших городов штата Индиана – Саут-Бенда.

На начальном этапе предвыборной гонки он выдвигался на должность главы государства и был одним из фаворитов.

В марте Пит Бутиджич принял решение завершить свое участие в президентской гонке: политик успел одержать победу на праймериз в штатах Айова и Нью-Гемпшир, однако он не добился успеха в штатах Невада и Южная Каролина.

Напомним, Джо Байден в случае победы на выборах в США обещает предоставить Украине летальное оружие. Об этом он сказал в приветственном обращении по случаю 29-й годовщины независимости Украины.

Главным его конкурентом на этих выборах является республиканец, действующий президент США Дональд Трамп.