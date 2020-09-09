Главный инфекционист США сомневается, что вакцина от коронавируса появится в стране до выборов

Доктор Энтони Фаучи сомневается, что США будут иметь вакцину против коронавируса перед президентскими выборами в ноябре. По его мнению, она может быть готова до конца года, об этом сообщает Daily Mail.
Комментарии ведущего врача-инфекциониста появились после того, как президент США пообещал, что его администрация будет способствовать изготовлению вакцины против COVID-19 до дня выборов.
На вопрос о сроках изготовления вакцины против COVID-19, Фаучи сказал, что не может исключить возможность ее появления раньше, но настаивает на том, что конец года является более вероятным сценарием.
"Надеемся, что мы сможем начать прививки в серьезном масштабе, начиная с 2021 года", - добавил Фаучи.
Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа прибегла к агрессивной тактике травли главного инфекциониста администрации, доктора Энтони Фаучи, который призывает не спешить с восстановлением экономики и открытием школ на фоне новой вспышки эпидемии коронавируса в США.
Ранее Трамп заявлял, что американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре.