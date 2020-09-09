Главный инфекционист США сомневается, что вакцина от коронавируса появится в стране до выборов

Главный инфекционист США Энтони Фаучи не верит в то, что США получат вакцину от коронавируса до президентских выборов, но допускает, что она будет готова до конца года.

Доктор Энтони Фаучи сомневается, что США будут иметь вакцину против коронавируса перед президентскими выборами в ноябре. По его мнению, она может быть готова до конца года, об этом сообщает Daily Mail.

Комментарии ведущего врача-инфекциониста появились после того, как президент США пообещал, что его администрация будет способствовать изготовлению вакцины против COVID-19 до дня выборов.

На вопрос о сроках изготовления вакцины против COVID-19, Фаучи сказал, что не может исключить возможность ее появления раньше, но настаивает на том, что конец года является более вероятным сценарием.

"Надеемся, что мы сможем начать прививки в серьезном масштабе, начиная с 2021 года", - добавил Фаучи.

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа прибегла к агрессивной тактике травли главного инфекциониста администрации, доктора Энтони Фаучи, который призывает не спешить с восстановлением экономики и открытием школ на фоне новой вспышки эпидемии коронавируса в США.

Ранее Трамп заявлял, что американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре.