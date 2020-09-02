США отказались разрабатывать вакцину от коронавируса совместно с ВОЗ

Об этом сообщил спикер Белого дома Джадд Дир, сообщает НВ со ссылкой на CNN. Решение было принято из-за того, что международная программа разработки проходит с участием Всемирной организации здравоохранения.
"США будут продолжать свои усилия в убеждении наших международных партнеров в том, что мы победим вирус. Но мы не будем участвовать в международных разработках, в которых принимают участие коррумпированные ВОЗ и Китай", - заявил Дир.
По его словам, будущая американская вакцина от коронавируса будет "золотым стандартом" в эффективности и безопасности.
Конфликт между США и ВОЗ В начале июля этого года президент США Дональд Трамп официально сообщил о выходе Штатов из Всемирной организации здравоохранения. В апреле стало известно, что США временно прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения.
Президент США напомнил, что в конце января руководство ВОЗ выступило против решения Америки об ограничении полетов в Китай на ранних этапах вспышки коронавируса.
По словам Трампа, ВОЗ "не справилась со своими основными обязанностями и должна нести ответственность за распространения коронавируса по всему миру".
В ВОЗ считают, что при больших связях вирус распростроняется быстрее, поэтому пандемия завершиться не ранее, чем через два года.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, она формирует устойчивый иммунитет.
Всего за время пандемии в мире диагностировали 25,8 млн больных коронавирусом. Число летальных исходов составляет 860 тысяч.