США отказались разрабатывать вакцину от коронавируса совместно с ВОЗ

США не будут участвовать в международной разработке вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.

Об этом сообщил спикер Белого дома Джадд Дир, сообщает НВ со ссылкой на CNN. Решение было принято из-за того, что международная программа разработки проходит с участием Всемирной организации здравоохранения.

"США будут продолжать свои усилия в убеждении наших международных партнеров в том, что мы победим вирус. Но мы не будем участвовать в международных разработках, в которых принимают участие коррумпированные ВОЗ и Китай", - заявил Дир.

По его словам, будущая американская вакцина от коронавируса будет "золотым стандартом" в эффективности и безопасности.

Конфликт между США и ВОЗ В начале июля этого года президент США Дональд Трамп официально сообщил о выходе Штатов из Всемирной организации здравоохранения. В апреле стало известно, что США временно прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Президент США напомнил, что в конце января руководство ВОЗ выступило против решения Америки об ограничении полетов в Китай на ранних этапах вспышки коронавируса.

По словам Трампа, ВОЗ "не справилась со своими основными обязанностями и должна нести ответственность за распространения коронавируса по всему миру".