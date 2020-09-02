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Среда, 02.09.2020
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Коронавирус в мире: Украина оказалась на 14-месте по числу новых случаев COVID-19

Коронавирус в мире: Украина оказалась на 14-месте по числу новых случаев COVID-19
Обновлено 07:39 Сегодня Телеграф
По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 855 444. В свою очередь, выздоровели более 17 миллионов.

По состоянию на 1 сентября в мире зарегистрировали почти 259 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Статистика коронавируса на 02.09.2020

В Украине за минувшие сутки насчитали 2088 случаев COVID-19. Таким образом Украина оказалась на 14 месте в мире по числу новых случаев.

В этот же день в Индии обнаружили 78 тысяч новых больных, в Бразилии и США – почти 42 тысячи, в Аргентине – 10,5 тысяч, в Колумбии – около 9 тысяч, в Испании – более 8 тысяч.

Статистика коронавируса на 02.09.2020

От осложнений болезни умерли 5853 человека.

Всего за время пандемии в мире диагностировали 25,8 млн больных коронавирусом. Число летальных исходов составляет 860 тысяч. Смогли побороть болезнь уже более 18 миллионов. Активными остаются 6,8 млн случаев.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, выявлено 2 048 заболевших COVID-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее.

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и во всех областях Украины, кроме Винницкой, Кировоградской и Черкасской.

В Украине к концу сентября - началу октября ожидается около 3 тысяч заболеваний коронавирусом ежедневно. Сейчас каждый день фиксируют от 2 до 2,5 тысяч заболеваний.

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ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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