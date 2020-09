Ураган Салли оказался более угрожающим, чем ожидали в США

Мощный ураган Салли, который еще накануне был только тропическим штормом, в настоящее время грозит масштабными разрушительными наводнениями сразу нескольким штатам юго-восточной части США. Беспокойство за возможные последствия стихии выразил лично даже американский президент.

"Ураган Салли потенциально угрожает чрезвычайно опасными для жизни наводнениями, которые ожидаются в среду", - сообщили во вторник в Национальном центре ураганов США.

Ожидается, что стихия ударит по центральной части побережья Мексиканского залива, в первую очередь, по штатам Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама, а также по западной части Флориды.

В этой связи президент США Дональд Трамп отметил, что вместе с командой "внимательно следит за чрезвычайно опасным ураганом Салли". Он призвал население выполнять распоряжения местных властей.

"Мы в полной мере взаимодействуем с руководством штатов и местных самоуправлений, чтобы помочь замечательным жителям Алабамы, Луизианы и Миссисипи", - отметил глава Белого дома.

Очевидцы делились видео в сети:

Тропический шторм Салли, который сформировался в Мексиканском заливе, в течение нескольких дней приближался к побережью США. Местные власти ряда американских штатов объявили о чрезвычайных мерах, в том числе об эвакуации десятков тысяч человек.