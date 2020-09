После десятидневного перерыва: в Портленде возобновились столкновения между протестующими и полицией

Полиция объявила акцию незаконной. По данным правоохранителей, демонстранты забросали силовиков подручными предметами.

Вследствие столкновений было арестовано 11 человек.

На записях в соцсетях видно, что толпу пытались разогнать дымовыми снарядами и, возможно, слезоточивым газом.

Как сообщает KOIN-TV, полиция сначала написала в Твиттере, что слезоточивый газ есть в списке средств борьбы с массовыми беспорядками, но позже его удалили. Был опубликован еще один твит, в котором слезоточивый газ не упоминался.

Federal officers at the Portland ICE facility move out to arrest BLM-antifa rioters trespassing on the property. Antifa threw rubber balls all over the ground to make a slipping hazard but it failed to make anyone fall (yet). #PortlandRiots pic.twitter.com/fJy80AnDam

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) September 19, 2020