"Это безумие": больной коронавирусом Трамп устроил "сюрприз" для своих сторонников (видео)

После дебатов с Джо Байденом президент США Дональд Трамп слег с коронавирусом. 74-летний политик активно ведет избирательную кампанию и не собирается отсиживаться и терять рейтинг.

Дональд Трамп покинул больницу и на автомобиле проехался, чтобы поприветствовать своих избираетелей, которые пришли поддержать.

После поездки Дональд Трамп поблагодарил своих поклонников в Твиттере. "Дело в том, что они действительно любят нашу страну и видят, как мы делаем её более великой, чем когда-либо раньше", — добавил он.

Этот шаг Трампа вызвал массу критики в связи с тем, что президент США мог заразить Секретную службу.

Врач Джеймс Филлипс из больницы, где проходит лечение президент США Дональд Трамп, раскритиковал его поезду к сторонникам.

"Это безумие! Теперь все, кто находился в машине во время совершенно необязательной поездки, должны отправиться в карантин на 14 дней. Они могут заболеть, они могут умереть. Трамп приказал им рискнуть жизнью ради "театра", — написал доктор.

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity.

— Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020