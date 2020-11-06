Байден еще больше приблизился к победе, Трамп уступает ему в Джорджии

В пятницу 6 ноября, в США максимально накалились страсти вокруг выборов президента. И никто не собирается проигрывать. Тем не менее Дональд Трамп все больше теряет свои позиции в результате чего Джозеф Байден все больше приближается к победе.

Об этом сообщили foxnews.com.

Там также поделились лайв трансляцией результатов выборов в американском штате Джорджия.

Стоит отметить, что по подсчетам AP, если Джо Байден удержит победу в этом штате, то он может стать новым президентом США.

Напомним, что ранее действующий президент Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов.

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