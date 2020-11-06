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Байден еще больше приблизился к победе, Трамп уступает ему в Джорджии

Байден еще больше приблизился к победе, Трамп уступает ему в Джорджии
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В пятницу 6 ноября, в США максимально накалились страсти вокруг выборов президента. И никто не собирается проигрывать. Тем не менее Дональд Трамп все больше теряет свои позиции в результате чего Джозеф Байден все больше приближается к победе.

Об этом сообщили foxnews.com.

Там также поделились лайв трансляцией результатов выборов в американском штате Джорджия.

выборы

Стоит отметить, что по подсчетам AP, если Джо Байден удержит победу в этом штате, то он может стать новым президентом США.

Напомним, что ранее действующий президент Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов.

Читайте также в материале "Телеграф": Грета Тунберг прокомментировала пост Дональда Трампа, в котором он призывает остановить подсчет голосов на выборах, его же словами.

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Все по теме:

США, Выборы, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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