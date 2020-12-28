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Мощнейший взрыв в Нэшвилле попал на видео

Мощнейший взрыв в Нэшвилле попал на видео
08:47 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В пятницу, 25 декабря в столице американского штата Тенесси Нешвилле произошло ЧП: около 6:30 утра в городе, на одной из улиц прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщили "Metro Nashville PD" в Твиттере 28 декабря.

Там также поделились видео самого инцидента.

На кадрах с камер наблюдения видно, что по видимому полицейский патрулировал совсем недалеко от места взрыва на одной из улиц. Поэтому его предположительно могло задеть взрывной волной.

Специалисты установили детали произошедшего. Так, в результате взрыва пострадали не менее трех человек.

Стоит напомнить, что в последствии взрыва автомобиля в Нешвилле несколько десятков домов были повреждены.

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Все по теме:

США, Взрыв, Нэшвилл, Терракт.

Автор:

Телеграф
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