Мощнейший взрыв в Нэшвилле попал на видео

В пятницу, 25 декабря в столице американского штата Тенесси Нешвилле произошло ЧП: около 6:30 утра в городе, на одной из улиц прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщили "Metro Nashville PD" в Твиттере 28 декабря.

Там также поделились видео самого инцидента.

На кадрах с камер наблюдения видно, что по видимому полицейский патрулировал совсем недалеко от места взрыва на одной из улиц. Поэтому его предположительно могло задеть взрывной волной.

This is video of Friday morning's explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 28, 2020