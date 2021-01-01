Медработник испортил сотни доз драгоценной вакцины от коронавируса

В США в медицинском центре Висконсина фармацевт умышленно испортил 500 доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает телеканал WBAY.

Полиция арестовала сотрудника медицинского учреждения сети Aurora Health Care, который специально достал из холодильника сотни доз вакцины от коронавирусной инфекции и оставил их на ночь вне камеры хранения, зная, что после этого препарат станет неэффективным.

Испортилось около 500 доз вакцины производства компании Moderna.

Правоохранители арестовали фармацевта. Подозреваемый, житель Графтона, содержится в тюрьме округа Озауки в ожидании официальных обвинений. Своими действиям медицинский сотрудник нанес ущерб на сумму от 8 до 11 тысяч долларов.

Сначала фармацевт утверждал, что оставил вакцину вне холодильной камеры случайно, когда доставал другие лекарственные препараты. Позже он сообщил, что испортил препарат намеренно и делал это неоднократно.

Известно, что 57 людей получили испорченные вакцины. В настоящее время нет никаких доказательств того, что вакцинация причиняет им какой-либо вред, кроме потенциально менее эффективной или неэффективной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в американском штате Калифорния один из пациентов с Covid-19 убил кислородным баллонном своего пожилого соседа по палате из-за молитв.