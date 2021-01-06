Покинуть Капитолий сейчас же: как республиканцы и демократы отреагировали на погромы сторонников Трампа

На фоне протестов, которые разгорелись в США из-за утверждения Джо Байдена избранным президентом, не утихают споры по поводу результатов выборов и среди представителей политический сил, а также комментариев по занятию Капитолия в Канзасе.

В частности, республиканцы демонстративно не соглашаются с результатами народного изъявления, рассказывая о нарушениях. В то же время среди них нашлиcь и те, кто осудил тот факт, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

"Я поддерживаю мирные протесты, но не насилие и разрушение. Людям нужно покинуть Капитолий сейчас же! Это национальный позор", - написал в Twitter политик-республиканец Линдси Грэм.

В свою очередь, демократы придерживаются законодательной процедуры, но менять свое мнение (речь идет о поддержке Джо Байдена) не собираются.

"Насилие и разрушения, происходящие в Капитолии США, должны прекратиться и должны прекратиться сейчас. Все участники должны уважать сотрудников правоохранительных органов и немедленно покинуть здание, - заявил в своем Twitter вице-президент США Майк Пенс.

Неоднозначно на бепорядки в США отреагировал известный американский комик Дениел Бейкер.

live view of the capitol police pic.twitter.com/D1jk2xzjqZ — Desus Nice (@desusnice) January 6, 2021

Как сообщал "Телеграф", в среду, 6 января, митинги произошли и в Киеве. Причиной тому стали высказывания израильского посла про марши в честь Степана Бандеры.