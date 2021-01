За дело о штурме Капитолия в США взялось ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) приступило к идентификации лиц, причастных к штурму здания Капитолия 6 января.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном твиттер-аккаунте ведомства.

"ФБР намерено выявить лиц, подстрекающих к насилию в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы принимаем подсказки и медиафайлы, изображающие беспорядки или насилие в Капитолии США и вокруг него 6 января", - говорится в сообщении.

The FBI is seeking to identify individuals instigating violence in Washington, D.C. We are accepting tips and digital media depicting rioting or violence in and around the U.S. Capitol on January 6. If you have information, visit https://t.co/buMd8vYXzH.

— FBI (@FBI) January 7, 2021