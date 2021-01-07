За дело о штурме Капитолия в США взялось ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) приступило к идентификации лиц, причастных к штурму здания Капитолия 6 января.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном твиттер-аккаунте ведомства.

"ФБР намерено выявить лиц, подстрекающих к насилию в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы принимаем подсказки и медиафайлы, изображающие беспорядки или насилие в Капитолии США и вокруг него 6 января", - говорится в сообщении.

The FBI is seeking to identify individuals instigating violence in Washington, D.C. We are accepting tips and digital media depicting rioting or violence in and around the U.S. Capitol on January 6. If you have information, visit https://t.co/buMd8vYXzH. — FBI (@FBI) January 7, 2021

Помимо того, на официальном сайте Бюро даже появилась специальная форма, через которую агентам можно отправить видео или фото с доказательствами причастности отдельных лиц к попытке захвата здания.

Как сообщалось ранее, 6 января группа людей ворвалась в Капитолий, где сорвала заседание Конгресса и Сената. Однако после прибытия национальной гвардии, демонстранты были вынуждены покинуть здание.

Известно, что в ходе противостояния погибли не менее четырех человек. Около 14 правоохранителей получили ранения. Всего задержано более 50 человек.