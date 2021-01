Не притворяйтесь: негодующих после захвата Капитолия американцев упрекнули знаковыми фото

После попыток демонстрантов штурмовать Капитолий в США, в сети напомнили о действиях протестующих движения "Жизни чернокожих важны" (BLM).

Кадрами одного из перевернутых вверх дном кабинетов в Сенате поделилась репортер CNN Али Заслав в Твиттер.

"Разграбленный офис парламентария Сената", - подписала видео она.

Впрочем, нашлись и те, кто напомнили о том, что погромы в США происходили еще в мае 2020 года.

"Поскольку все либо забыли, либо сделали вид, что забыли по нарративным причинам, вот что бунтовщики BLM сделали с Миннеаполисом в мае. Не делайте вид, что прецедент начался вчера или что это было худшее, что мы видели", - написал в ответ пользователь J. Halvor Saxerud, выложив соответствующие фото.

Since everyone either forgot or has pretended to forget for narrative reasons, here’s what BLM rioters did to Minneapolis in May. Don’t pretend the precedent started yesterday, or that it was the worst we’ve seen: pic.twitter.com/yDInaS0eXK

— J. Halvor Saxerud (@JakobHalvor) January 7, 2021