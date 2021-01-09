Альтернатива Telegram: в сети предложили Трампу необычную замену Твиттеру

9 января социальная сеть Твиттер отправила аккаунт действующего президента США Дональда Трампа в вечную блокировку "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Также ряд других сервисов приступили к блокировке аккаунтов его сторонников.

На фоне этого пользователи сети в шутку предложили Трампу интересный вариант с другой платформой, на которой можно продолжать публичную деятельность.

Речь идет о сервисе OnlyFans.

Сервис OnlyFans создавался как платформа, на которой производители контента могут получать денежное вознаграждение за свою работу. Однако в основном он известен в сети как сайт, на котором распространяют материалы эротического и порнографического содержания.

Ранее пользователи сети предлагали президенту США перейти в Телеграм, в котором, из-за более свободных правил пользования, свобода слова не ущемляется.

Как известно, после попытки штурма Капитолия сторонниками Трампа, ряд соцсетей решил приостановить деятельность аккаунтов Трампа и его сторонников. Среди них и социальная сеть Facebook.

Впрочем, сам Трамп заявил, что Твиттер "не заставит его замолчать" и анонсировал "большое объявление".