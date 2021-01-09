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Суббота, 09.01.2021
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Альтернатива Telegram: в сети предложили Трампу необычную замену Твиттеру

Альтернатива Telegram: в сети предложили Трампу необычную замену Твиттеру
Обновлено 17:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

9 января социальная сеть Твиттер отправила аккаунт действующего президента США Дональда Трампа в вечную блокировку "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Также ряд других сервисов приступили к блокировке аккаунтов его сторонников. 

На фоне этого пользователи сети в шутку предложили Трампу интересный вариант с другой платформой, на которой можно продолжать публичную деятельность. 

Речь идет о сервисе OnlyFans.

Сервис OnlyFans создавался как платформа, на которой производители контента могут получать денежное вознаграждение за свою работу. Однако в основном он известен в сети как сайт, на котором распространяют материалы эротического и порнографического содержания. 

Ранее пользователи сети предлагали президенту США перейти в Телеграм, в котором, из-за более свободных правил пользования, свобода слова не ущемляется. 

Как известно, после попытки штурма Капитолия сторонниками Трампа, ряд соцсетей решил приостановить деятельность аккаунтов Трампа и его сторонников. Среди них и социальная сеть Facebook.  

Впрочем, сам Трамп заявил, что Твиттер "не заставит его замолчать" и анонсировал "большое объявление". 

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Все по теме:

Юмор, Дональд Трамп, Twitter, OnlyFans.

Автор:

Телеграф
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