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Девушка "сдала" ФБР своих родных, узнав их на видео потасовки у Капитолия США

Девушка "сдала" ФБР своих родных, узнав их на видео потасовки у Капитолия США
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

18-летняя американка поделилась историей от том, как ее семье распалась из-за разных политических взглядов. И также "сдала" свою мать после того, как та засветилась на недавнем протесте на улицах Вашингтона.

Об этом сообщили BuzzFeedNews.

18-летней Хелене Дьюк показалось странным поведение ее мамы. Тереза Дьюк, неопределенно сказала ей, что она берет тетю Хелену на процедуру. Но Хелена подозревала, что ее мама, поддерживающая Трампа, могла тайно поехать в Вашингтон, округ Колумбия, на последний митинг "Остановить воровство".

Так, в четверг 7 января утром двоюродный брат Хелены прислал ей вирусное видео физического столкновения на улицах Вашингтона, снятого во вторник, в ночь перед рейдом на Капитолий.

Просматривая клип, Хелена опознала свою маму, тетю Энни Лоренц и дядю Ричарда Лоренца как часть группы белых людей, противостоящих чернокожей женщине, которая ударила Терезу по лицу после того, как она попыталась схватить ее. 

В то же рвемя черная женщина из видео написала в Твиттере, что группа из пяти человек преследовала ее в течение длительного времени.

Ошеломленная, увидев свою маму, Хелена решила написать в Твиттере о видео и определила членов своей семьи как людей на нем. "Привет, мама, помнишь, как ты сказал мне, что я не должен идти на протесты BLM, потому что они могут прибегнуть к насилию ... это ты?", - написала она.

Беспорядки и насилие в Капитолии в среду еще больше вбили клин в и без того натянутые отношения между сторонниками Трампа и их окружением.

На скриншоте текстовых сообщений, Хелена спросила маму, где она была в среду вечером, но не получила ответа. На следующий день, после того как Тереза написала, что она дома, Хелена просто ответила: "Как твой нос?". "Пожалуйста, позвони мне и поговори со мной, если ты действительно хочешь знать", - написала ее мама.

Ее мама и тетя, с которыми она, по ее словам, была близка, пока их отношения не разорвались в последние годы, присылали ей просьбы и угрозы удалить ее твиты.

Хелена сказала, что она расстроена действиями членов своей семьи и лицемерием своей мамы. Она добавила, что, когда ее мать в прошлом году обнаружила, что она участвовала в марше Black Lives Matter, она сказала ей, что ей больше не рады в доме. 

"Честно говоря, я очень разочарована тем, что мне приходится быть частью этой семьи, которая так ... просто, очень не радушна и не поддерживает. Я не чувствую себя в безопасности, будучи частью этой семьи", - отметила девушка.

Стоит напомнить, что 6 января, США внезапно оказались на пороге гражданской войны, - в Вашингтоне подводили итоги президентских выборов, что вызвало бурные протесты.

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США, Вашингтон.

Автор:

Телеграф
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