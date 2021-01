Девушка "сдала" ФБР своих родных, узнав их на видео потасовки у Капитолия США

18-летняя американка поделилась историей от том, как ее семье распалась из-за разных политических взглядов. И также "сдала" свою мать после того, как та засветилась на недавнем протесте на улицах Вашингтона.

Об этом сообщили BuzzFeedNews.

18-летней Хелене Дьюк показалось странным поведение ее мамы. Тереза Дьюк, неопределенно сказала ей, что она берет тетю Хелену на процедуру. Но Хелена подозревала, что ее мама, поддерживающая Трампа, могла тайно поехать в Вашингтон, округ Колумбия, на последний митинг "Остановить воровство".

Так, в четверг 7 января утром двоюродный брат Хелены прислал ей вирусное видео физического столкновения на улицах Вашингтона, снятого во вторник, в ночь перед рейдом на Капитолий.

Просматривая клип, Хелена опознала свою маму, тетю Энни Лоренц и дядю Ричарда Лоренца как часть группы белых людей, противостоящих чернокожей женщине, которая ударила Терезу по лицу после того, как она попыталась схватить ее.

Does the @FBI and @DCPoliceDept have your mom’s info, @duke_helena? At the very least, she should be brought in for assaulting a cop. pic.twitter.com/JWKQxw51v5

— Jay #WeAreGroot Abbit (@AbbitJay) January 8, 2021