Трамп обратился к американцам, пока Конгресс рассматривает его импичмент

Президент США Дональд Трамп призвал американцев отказаться от актов насилия и вандализма на фоне дебатов в Конгрессе США по поводу его импичмента, вызванного захватом Капитолия.

Об этом сообщает CNN.

"В свете сообщений о новых выступлениях я призываю не допускать насилия, нарушения законов и вандализма", — сказал он.

По его словам, это не то, за что он выступает. По словам Трампа, необходимо "помочь снизить градус напряженности" в стране. При этом сам Трамп с замиранием сердца Трамп сейчас следит за дебатами по поводу его импичмента.

Отметим, во вторник, 12 января СМИ сообщали, что советники и юристы действующего президента США Дональда Трампа призывали его осудить насилие, чтобы таким образом уменьшить его юридическую ответственность за штурм Капитолия.

Как сообщал "Телеграф", ранее вице-президент Майк Пенс заявил, что он против применения 25-й поправки об отстранении президента Дональда Трампа от должности.