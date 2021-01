Автобус с людьми вылетел с моста и повис в воздухе: фото и видео жуткой аварии в США

В Нью-Йорке пассажирский автобус-гармошка вылетел с эстакады и повис так, что его передняя часть оказалась на земле, а задняя осталась на эстакаде.

По меньшей мере восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Самые серьезные травмы получил водитель автобуса, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает BBC.

ДТП произошло на пересечении скоростной автомагистрали Кросс Бронкс и Юниверсити авеню.

Автобус пробил ограждение на магистрали и надломился, так что его "гармошка" порвалась, а сам он свесился до асфальта дороги, проходящей под эстакадой. По словам властей, высота падения составила более 15 метров.

FDNY Acting Battalion Chief Steven Moore and Deputy Chief Paul Hopper discusses operations on scene of a tandem bus accident this morning in the Bronx. Read more: https://t.co/sCfNYIOtrs pic.twitter.com/8eMb4dKAZO

BREAKING: A city bus crashed on the Alexander Hamilton bridge in the Bronx and is hanging off the overpass. 12 people have been reported as Injured #Bronx #AlexanderHamiltonBridge pic.twitter.com/9hZGGjsPOG — Adelle (@AdelleNaz) January 15, 2021

Multiple Injured, MTA bus dangled over the Cross Bronx Expressway at University Ave in a dramatic scene late Thursday night.

7 victims removed from the bus and were transported by EMS. Video by @DanielVallsNYC (FNTV https://t.co/RkvKn04ZzY) desk@freedomnews.tv for licensing pic.twitter.com/KXcmfKbMHd — FreedomNews.TV (@FreedomNTV) January 15, 2021

Пожарная служба Нью-Йорка опубликовала в Твиттере изображение сочлененного автобуса.

