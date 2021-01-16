Сторонники Трампа "разгоняют какую-то муть" к инаугурации Байдена, но про Украину не забыли

Всего через четыре дня, 20 января, состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Несмотря на то, что Конгресс признал его победу на выборах, сторонники действующего президента Дональда Трампа все еще не намерены сдаваться.

Как заявила, конгресвумен от республиканцев, Марджори Тейлор Грин, она намерена внести на рассмотрение Конгресса резолюцию об объявлении импичмента Байдену.

"Мы не можем иметь президента Соединенных Штатов, готового злоупотребить президентскими полномочиями и который может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями, поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена", - заявила она в эфире Newsmax.

"On behalf of the American people - on January 21st I will be filing articles of impeachment on Joe Biden." "We have to make sure our leaders are held accountable," says @mtgreenee. https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/aOh9GOdN1E — Newsmax (@newsmax) January 14, 2021

Кроме того стало известно, что соцсети Твитер и Фейсбук разблокировали аккаунты Трампа. Однако по заявлению основателя ФБ Марка Цукерберга, Трамп не сможет писать что-либо до конца своей каденции.

На фоне этого, США передали ВСУ 20 внедорожников "Хамви", а также 84 лодки для ВМС Украины. Об этом написало посольство США в Украине.

Ніщо не могло зупинити доставку 20 Хамві для Сухопутних військ України @UkrLandForces та Сил спеціальних операцій, а також 84 човнів для ВМС України @UA_NAVY в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. #EUCOM #PartnerStrong #ПартнерствоУкраїнаСША pic.twitter.com/STXk0z35TN — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 15, 2021

В свою очередь, политический обозреватель Олег Пономарь отметил, что сторонниками Трампа "разгоняется какая-то муть" относительно импичмента Байдена.

"Так вот, для того, чтобы хотя-бы начать говорить об этом даже в комитете Палаты представителей (не говоря уже о том, чтобы вынести этот бред на голосование), в Палате представителей должно быть большинство у республиканцев. А его, как известно, нет. Поэтому этот самопиар уйдет в гудок в виде пука, даже не начавшись", - написал он.

Как сообщалось ранее, в начале января сторонники Трампа попытались штурмовать здание Капитолия, после чего действующий президент США влип в громкий скандал.