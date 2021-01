Сторонники Трампа "разгоняют какую-то муть" к инаугурации Байдена, но про Украину не забыли

Всего через четыре дня, 20 января, состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Несмотря на то, что Конгресс признал его победу на выборах, сторонники действующего президента Дональда Трампа все еще не намерены сдаваться.

Как заявила, конгресвумен от республиканцев, Марджори Тейлор Грин, она намерена внести на рассмотрение Конгресса резолюцию об объявлении импичмента Байдену.

"Мы не можем иметь президента Соединенных Штатов, готового злоупотребить президентскими полномочиями и который может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями, поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена", - заявила она в эфире Newsmax.

"On behalf of the American people - on January 21st I will be filing articles of impeachment on Joe Biden."

"We have to make sure our leaders are held accountable," says @mtgreenee. https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/aOh9GOdN1E

— Newsmax (@newsmax) January 14, 2021