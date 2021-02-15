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Илон Маск повеселил сеть мэмом про умирающую женщину

Илон Маск повеселил сеть мэмом про умирающую женщину
Обновлено 19:28 Сегодня Телеграф

Богатейший человек мира, основатель компаний Tesla и SpaceX, Илон Маск вновь продемонстрировал, что способен управлять всем. 

На сей раз он отличился тем, что поделился в Твиттер старым мэмом об умирающей женщине. 

"Кевин, я умираю. Пожалуйста, перестань битбоксить", - говорится на картинке. 

Отметим, что после этого поста в американском сегменте Google в тренды ворвались запросы о том, что такое "битбокс".

Битбокс взлетел в поисковиках после поста Маска

Битбокс взлетел в поисковых запросах после поста Илона Маска

Битбокс - это жанр музыки, включающий в себя способы создания композиции используя только рот, губы, язык и голос.

Раньше его связывали с хип-хоп культурой, но затем для жанра он потерял значение. 

Наглядный пример из шоу "Америка имеет талант":

На сообщение отреагировали в одной из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance. 

"Пытаемся понять, как это связано с Bitcoin и DOGE", - говорится в ответном сообщении. 

Этот ответ является отсылкой к твиту Маска о криптовалюте DOGE, после которого цена "монеты" взлетела на 60% за полчаса. 

Однако на этом Маск не остановился и 8 февраля заявил, что Tesla инвестировала в Bitcoin 1,5 миллиарда долларов. На фоне этого "биток" взлетел более чем на 13% и установил очередной рекорд стоимости. 

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Илон Маск, Битбокс.
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