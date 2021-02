Илон Маск повеселил сеть мэмом про умирающую женщину

Богатейший человек мира, основатель компаний Tesla и SpaceX, Илон Маск вновь продемонстрировал, что способен управлять всем.

На сей раз он отличился тем, что поделился в Твиттер старым мэмом об умирающей женщине.

"Кевин, я умираю. Пожалуйста, перестань битбоксить", - говорится на картинке.

Отметим, что после этого поста в американском сегменте Google в тренды ворвались запросы о том, что такое "битбокс".

Битбокс - это жанр музыки, включающий в себя способы создания композиции используя только рот, губы, язык и голос.

Раньше его связывали с хип-хоп культурой, но затем для жанра он потерял значение.

Наглядный пример из шоу "Америка имеет талант":

На сообщение отреагировали в одной из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance.

"Пытаемся понять, как это связано с Bitcoin и DOGE", - говорится в ответном сообщении.

Trying to figure out how this relates to #Bitcoin or $DOGE pic.twitter.com/M4DwPtSWlJ

— Binance (@binance) February 15, 2021