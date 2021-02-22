Смерть 11-летнего американца от аномальных морозов: семья мальчика требует компенсацию в $100 млн

Против Техасского совета по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT) и Entergy Corporation подали иск на $100млн (около 2,8млрд грн), в котором они обвиняются в халатности в связи с гибелью ребенка, семья которого подозревает, что он умер от переохлаждения, когда они лишись энергоснабжения и тепла в своем передвижном доме во время сильнейших холодов, обрушившихся на штат Техас.

Об этом 22 февраля сообщает "ABC News".

Мать 11-летнего Кристиана Пинеды подала иск о неправомерной смерти в окружной суд округа Джефферсон, утверждая, что коммунальные компании "ставят прибыль выше благосостояния людей", игнорируя рекомендации по подготовке к зиме своей энергосистемы, которая из-за аномально низких для штата температур полностью отключилась и неделю более 4 миллионов потребителей оставались без тепла и электричества.

"Несмотря на то, что ERCOT и Entergy знали об ужасном прогнозе погоды, по крайней мере, за неделю, и знали, что система не подготавливалась более десяти лет, они не смогли предпринять никаких упреждающих действий, которые могли бы предотвратить кризис, и были полностью не готовы справиться с кризисом", - говорится в иске.

Согласно иску, Кристиан умер во вторник в передвижном доме своей семьи в пригороде Хьюстона Конроу, когда делил кровать со своим 3-летним братом под грудой одеял, пытаясь согреться.

"Это молодой человек, который умер не по какой-то иной причине, кроме корпоративных решений", - цитирует "ABC News" адвоката семьи Пинеда Тони Бузби.

По данным государственных чиновников, по состоянию на воскресенье более 30 человек умерли в Техасе за последнюю неделю из-за суровой погоды, в том числе многие от отравления угарным газом, когда люди использовали автомобили или генераторы, чтобы согреться во время массового отключения электроэнергии.

Бузби сказал, что теперь он представляет семь семей, потерявших близких в результате суровой погоды, и сказал, что против энергетических компаний будет подано больше исков.

В иске, поданном от имени Марии Пинеды и семьи Кристиана Пинеды адвокатом Энтони Бузби, утверждается, что питание было отключено для "тех, кто был наиболее уязвим к холоду".

"Иск Кристиана - первый, и его иск должен быть первым", - сказал Бузби. "Этот парень собирается изменить Техас, и благословит его Бог за это".

Скончавшийся мальчик эмигрировал в США два года назад со своей семьей.

В то время как семья Пинеда утверждает, что ребенок замерз до смерти, официальная причина смерти будет установлена правоохранителями после результатов вскрытия.

Компания Entergy, поставляющая электроэнергию потребителям в Техасе, Арканзасе, Луизиане и Миссисипи, опубликовала заявление на станции ABC KTRK в Хьюстоне, в котором говорилось: "Мы глубоко опечалены гибелью людей в нашем сообществе. Мы не можем давать комментарии из-за того, что ожидаем судебного разбирательства".

ERCOT, которая управляет электросетью более 25 миллионов потребителей, сообщила в своем заявлении, что еще не рассматривала иск, но "ответит соответствующим образом, как только мы это сделаем".

Представители ERCOT заявили, что 15 февраля были инициированы экстренные отключения электроэнергии после того, как снежная буря накрыла большую часть Техаса и привела к падению температуры до ниже нуля. Агентство заявило, что приняло решительные меры, чтобы избежать катастрофического отключения электроэнергии в масштабах штата.

"Поскольку в прошлый понедельник утром около 46% частных генераторов отключились от сети, мы уверены, что наши сетевые операторы сделали правильный выбор, чтобы избежать отключения электроэнергии в масштабах штата", - говорится в заявлении ERCOT.