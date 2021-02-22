Республиканская партия развалится, а Трамп уйдет из политики: какое будущее ждет США

После того как 13 февраля Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа в ходе второго процесса по импичменту, о нем особо ничего не слышно. Куда он пропал и чего от него ждать? Продолжит ли Трамп политическую деятельность? Своим мнением с «Телеграфом» поделился эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

«С моей точки зрения, карьера Дональда Трампа в большой политике закончилась. Вряд ли он вернется в американскую политику на какую-то высокую должность. Тем более - на должность президента. Но, безусловно, его личность будет влиять на будущее американской политики. В частности, консервативной», - отмечает Илия Куса.

Он обращает внимание, что было много информации о том, будто Трамп намерен создать свою политическую силу. Отдельную от Республиканской партии.

«И у Трампа есть на это ресурсы - финансовые, медийные, человеческие. Вопрос лишь в том, дадут ли ему это сделать те же республиканцы, - подчеркивает эксперт. - Да и демократы, которые продолжают бороться с Трампом как с явлением, которое нужно публично осудить. И не давать возможности вернуться в политику».

Илия Куса считает, что в обозримой перспективе Республиканская партия, действительно, расколется. И мы увидим создание новых политических сил, причем не только со стороны Трампа.

«Возможно, часть республиканцев, умеренное крыло которых недовольно, что в партии до сих пор держатся за Трампа, попробуют создать какую-то свою право-центристскую партию. Но больше шансов на то, что именно Трамп сыграет роль в создании некой новой организации, - говорит Илия Куса. - Это то, чего он хотел, никогда не скрывал. Предполагаю, бывший президент выступит как символ и неформальный лидер нового движения. Если же говорить об участи подобной политсилы в будущем на выборах, то поведет ее туда, думаю, не Трамп, а кто-то другой. Возможно, какие-то новости услышим из речи Трампа в Орландо (штат Флорида), где он планирует выступить 28 февраля на Конференции консервативного политического действия (CPAC). Якобы там он намерен говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения в целом».

Ранее Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа. Напомним, что блокирование аккаунтов Трампа и некоторых его сторонников началось в ночь на 9 января на фоне попыток соратников экс-президента штурмовать здание Капитолия и фактически устроить переворот. Эта попытка провалилась и к власти законно пришел Джо Байден, который уже поддержал Украину в борьбе против России.