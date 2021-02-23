Спецслужбы США следят за Трампом: почему и кому тот может разболтать секретную информацию

По мнению американских спецслужб, бывший президент Дональд Трамп представляет собой беспрецедентный вызов для США, так как имел доступ к государственным секретам, которые не факт, что будет хранить. Также активно обсуждается вероятный раскол Республиканской партии, который может спровоцировать Трамп. Для «Телеграфа» ситуацию проанализировал политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений Тарас Березовец.

«Прогнозируемое выступление Трампа 28 февраля на ежегодной Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Орландо - огромное события для Республиканской партии, которую называют еще Великая Старая Партия (англ. Grand Old Party, GOP). Именно на этой конференции начиналась политкарьера многих республиканцев. Это касается и Трампа, который впервые выступил на CPAC в 2011-м. С этого момента и началась его политкарьера, в конечном итоге приведшая в кресло 45-го президента США. Однопартийцы-республиканцы, в первую очередь Митч Макконан (сенатор США от штата Кентукки с 1985 года, лидер меньшинства в сенате – ред.) и Майк Пенс (бывший вице-президент США – ред.), которые критиковали его за непризнание победы Джо Байдена и фактические призывы к бунтам, нанесли удар по Трампу. Сейчас бывший президент зализывает раны и жаждет реванша. И CPAC может предоставить ему такие возможности. Ведь она собирает крайне правых, радикальных представителей Республиканской партии. Который являются основой электората Трампа, его главной группой поддержки», - отмечает Тарас Березовец.

По его словам, предполагается, что Трамп будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения в целом. При этом никто не знает, собирается ли он открыто провоцировать раскол.

«Слухи об этом ходят давно, но пока они больше похожи на конспирологию. Потребности раскалывать Республиканскую партию у Трампа нет - он и так имеет серьезную поддержку среди ее избирателей. А вот провоцировать на такие действия оппонентов-сопартийцев - теж же Пенса и Макконана – он может, - считает эксперт. - Интригой является и то, заявит ли Трамп о выдвижении себя в качестве кандидата на выборах в 2024 году. Возможно, какие-то намеки будут сделаны. В любом случае, уже сейчас американская пресса активно подогревает информацию об этой конференции. Все ждут скандала».

Тарас Березовец не исключает, Трамп заявит о запуске либо новой социальной сети, либо – сообщит, в какой из существующих откроет свой аккаунт.

Напомним, в ночь на 9 января в соцсетях начали блокировать аккаунты Трампа. Это связано с захватом Капитолия его сторонниками. В итоге Твиттер навсегда забанил 45-го президента США.

Комментируя опасения спецслужб по поводу неспособности Трампа хранить госсекреты США, Тарас Березовец отметил, что это представляло угрозу нацбезопасности с первых дней нахождения Трампа в Белом доме.

«На сегодняшний день, уже не находясь в статусе президента, Трамп всё-равно остается секретоносителем. Причем секретоносителем с очень длинным языком, - подчеркивает политконсультант. - Неоднократно, еще в бытность президентом, он провоцировал скандалы. Сначала, когда случайно (случайно ли?) в Twitter раскрыл возможности разведывательных спутников США. Потом, когда выдал российскому послу в США информацию об операции "Мосада" в Сирии. Американские спецслужбы очевидно небезосновательно боятся, что Трамп может сделать утечку небезвозмездно. Есть информация, что у него огромные долги, свыше 1 млрд долларов. Так что разведсообщество США, действительно, переживает по поводу способности Трампа держать язык за зубами».

По словам эксперта, безусловно, на Трампа наложены серьезные ограничения касательно неразглашения. К тому же, у спецслужб всегда есть инсайдеры и осведомители в окружении любого бывшего и действующего президента. Так положено.

«Но гарантий, особенно в случае с Трампом, никто не даст. Уверен, что активно охотятся на информацию, которой он располагает, разведки Китая, России, Северной Кореи. Все держат в уме способность Трамп выплеснуть любую информацию. Причем, иногда даже совершенно бесплатно - по глупости», - резюмирует Тарас Березовец.