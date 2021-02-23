Скачать
Вторник, 23.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Первая партия вакцины от Covid-19 - уже в Украине
Первая партия вакцины от Covid-19 - уже в Украине
Обострение на Донбассе неизбежно: какой урок Путин вынес из войны с Украиной
Обострение на Донбассе неизбежно: какой урок Путин вынес из войны с Украиной
Протестирована на 500 тысячах человек: как прибывшая в Украину вакцина проявила себя в Британии
Протестирована на 500 тысячах человек: как прибывшая в Украину вакцина проявила себя в Британии
"Это не о правосудии, не о справедливости": как соцсети отреагировали на приговор Стерненко
"Это не о правосудии, не о справедливости": как соцсети отреагировали на приговор Стерненко

Спецслужбы США следят за Трампом: почему и кому тот может разболтать секретную информацию

Спецслужбы США следят за Трампом: почему и кому тот может разболтать секретную информацию
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф

По мнению американских спецслужб, бывший президент Дональд Трамп представляет собой беспрецедентный вызов для США, так как имел доступ к государственным секретам, которые не факт, что будет хранить. Также активно обсуждается вероятный раскол Республиканской партии, который может спровоцировать Трамп. Для «Телеграфа» ситуацию проанализировал политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений Тарас Березовец.

«Прогнозируемое выступление Трампа 28 февраля на ежегодной Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Орландо - огромное события для Республиканской партии, которую называют еще Великая Старая Партия (англ. Grand Old Party, GOP). Именно на этой конференции начиналась политкарьера многих республиканцев. Это касается и Трампа, который впервые выступил на CPAC в 2011-м. С этого момента и началась его политкарьера, в конечном итоге приведшая в кресло 45-го президента США. Однопартийцы-республиканцы, в первую очередь Митч Макконан (сенатор США от штата Кентукки с 1985 года, лидер меньшинства в сенате – ред.) и Майк Пенс (бывший вице-президент США – ред.), которые критиковали его за непризнание победы Джо Байдена и фактические призывы к бунтам, нанесли удар по Трампу. Сейчас бывший президент зализывает раны и жаждет реванша. И CPAC может предоставить ему такие возможности. Ведь она собирает крайне правых, радикальных представителей Республиканской партии. Который являются основой электората Трампа, его главной группой поддержки», - отмечает Тарас Березовец.

Тарас Березовец

По его словам, предполагается, что Трамп будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения в целом. При этом никто не знает, собирается ли он открыто провоцировать раскол.

«Слухи об этом ходят давно, но пока они больше похожи на конспирологию. Потребности раскалывать Республиканскую партию у Трампа нет - он и так имеет серьезную поддержку среди ее избирателей. А вот провоцировать на такие действия оппонентов-сопартийцев - теж же Пенса и Макконана – он может, - считает эксперт. - Интригой является и то, заявит ли Трамп о выдвижении себя в качестве кандидата на выборах в 2024 году. Возможно, какие-то намеки будут сделаны. В любом случае, уже сейчас американская пресса активно подогревает информацию об этой конференции. Все ждут скандала».

Республиканская партия развалится, а Трамп уйдет из политики: какое будущее ждет США

Тарас Березовец не исключает, Трамп заявит о запуске либо новой социальной сети, либо – сообщит, в какой из существующих откроет свой аккаунт.

Напомним, в ночь на 9 января в соцсетях начали блокировать аккаунты Трампа. Это связано с захватом Капитолия его сторонниками. В итоге Твиттер навсегда забанил 45-го президента США. 

Комментируя опасения спецслужб по поводу неспособности Трампа хранить госсекреты США, Тарас Березовец отметил, что это представляло угрозу нацбезопасности с первых дней нахождения Трампа в Белом доме.

«На сегодняшний день, уже не находясь в статусе президента, Трамп всё-равно остается секретоносителем. Причем секретоносителем с очень длинным языком, - подчеркивает политконсультант. - Неоднократно, еще в бытность президентом, он провоцировал скандалы. Сначала, когда случайно (случайно ли?) в Twitter раскрыл возможности разведывательных спутников США. Потом, когда выдал российскому послу в США информацию об операции "Мосада" в Сирии. Американские спецслужбы очевидно небезосновательно боятся, что Трамп может сделать утечку небезвозмездно. Есть информация, что у него огромные долги, свыше 1 млрд долларов. Так что разведсообщество США, действительно, переживает по поводу способности Трампа держать язык за зубами».

По словам эксперта, безусловно, на Трампа наложены серьезные ограничения касательно неразглашения. К тому же, у спецслужб всегда есть инсайдеры и осведомители в окружении любого бывшего и действующего президента. Так положено.

«Но гарантий, особенно в случае с Трампом, никто не даст. Уверен, что активно охотятся на информацию, которой он располагает, разведки Китая, России, Северной Кореи. Все держат в уме способность Трамп выплеснуть любую информацию. Причем, иногда даже совершенно бесплатно - по глупости», - резюмирует Тарас Березовец.

У Байдена пошли наперекор Трампу и поддержали Украину в борьбе с Путиным

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 209

Все по теме:

США, Тарас Березовец, Республиканская партия, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Посчитали, что позицию заняли ВСУ: названа причина крупных потерь боевиков возле Горловки
02 Моряки обнаружили аномально-гигантское чудовище (Фото)
03 Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
04 В Харькове возле супермаркета застрелили человека: первые фото с места трагедии
05 Один выстрел в голову: в Харькове по горячим следам задержали предполагаемого убийцу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Задержание топ-менеджера &quot;ПриватБанка&quot;: доберется ли Зеленский до Коломойского
Задержание топ-менеджера "ПриватБанка": доберется ли Зеленский до Коломойского
Военным РФ в Крыму нужно 2,6 млн кубометров в год: Наев объяснил, почему местному населению не хватает воды
Военным РФ в Крыму нужно 2,6 млн кубометров в год: Наев объяснил, почему местному населению не хватает воды
Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов, кто теперь самый богатый
Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов, кто теперь самый богатый
Отец Илона Маска издевался над его мамой: сделано откровенное признание
Отец Илона Маска издевался над его мамой: сделано откровенное признание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь