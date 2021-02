У Байдена пошли наперекор Трампу и поддержали Украину в борьбе с Путиным

США остаются на жесткой позиции беспрекословной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом новый министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил украинскому коллеге Андрею Тарану в телефонном разговоре в пятницу, 19 февраля.

Глава Пентагона вновь подтвердил приверженность США наращиванию потенциала Вооруженных сил Украины с целью "более эффективной защиты от российской агрессии".

При этом американский министр указал на необходимость дальнейшего прогресса в проведении в Украине реформ в области обороны, поблагодарив украинских партнеров за вклад в международную безопасность.

Productive call with my Ukrainian counterpart today, Andrii Taran. The U.S. is unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and committed to building the capacity to defend itself against Russian aggression. @DefenceU pic.twitter.com/Rq7x4amRlU