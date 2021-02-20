У Байдена пошли наперекор Трампу и поддержали Украину в борьбе с Путиным

США остаются на жесткой позиции беспрекословной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом новый министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил украинскому коллеге Андрею Тарану в телефонном разговоре в пятницу, 19 февраля.

Глава Пентагона вновь подтвердил приверженность США наращиванию потенциала Вооруженных сил Украины с целью "более эффективной защиты от российской агрессии".

При этом американский министр указал на необходимость дальнейшего прогресса в проведении в Украине реформ в области обороны, поблагодарив украинских партнеров за вклад в международную безопасность.

Productive call with my Ukrainian counterpart today, Andrii Taran. The U.S. is unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and committed to building the capacity to defend itself against Russian aggression. @DefenceU pic.twitter.com/Rq7x4amRlU — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 19, 2021

Кроме того, США категорически против возобновления сотрудничества с Россией в рамках Большой семерки. При этом любое приглашение России присоединиться к G-7 будет происходить исключительно в партнерстве со всеми членами коалиции.

Такую позицию Белого дома в пятницу, 19 февраля выразила пресс-секретарь Джен Псаки.

Напомним, в группу, когда-то известную как G-8, входили США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Япония и Россия, но в 2014 году она была сокращена до G-7 после незаконной аннексии Крыма Россией.

Предыдущий президент США Дональд Трамп призывал членов G-7 восстановить Россию в группе.

"Я бывал на многочисленных встречах Большой семерки, и я полагаю, что президент Обама, поскольку Путин перехитрил его, подумал, что присутствие России - это нехорошо, поэтому он хотел, чтобы Россия ушла. Я думаю, что гораздо более целесообразно иметь Россию, и это должна быть G-8", - говорил Трамп перед встречей G-7 в 2019 году.

Как сообщал "Телеграф" ранее, страны ЕС на следующей неделе планируют принять "политическое решение" о новых санкциях против России из-за судов в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.