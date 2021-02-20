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У Байдена пошли наперекор Трампу и поддержали Украину в борьбе с Путиным

У Байдена пошли наперекор Трампу и поддержали Украину в борьбе с Путиным
Обновлено 09:00 Сегодня Телеграф

США остаются на жесткой позиции беспрекословной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом новый министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил украинскому коллеге Андрею Тарану в телефонном разговоре в пятницу, 19 февраля.

Глава Пентагона вновь подтвердил приверженность США наращиванию потенциала Вооруженных сил Украины с целью "более эффективной защиты от российской агрессии".

При этом американский министр указал на необходимость дальнейшего прогресса в проведении в Украине реформ в области обороны, поблагодарив украинских партнеров за вклад в международную безопасность.

Кроме того, США категорически против возобновления сотрудничества с Россией в рамках Большой семерки. При этом любое приглашение России присоединиться к G-7 будет происходить исключительно в партнерстве со всеми членами коалиции.

Такую позицию Белого дома в пятницу, 19 февраля выразила пресс-секретарь Джен Псаки.

Напомним, в группу, когда-то известную как G-8, входили США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Япония и Россия, но в 2014 году она была сокращена до G-7 после незаконной аннексии Крыма Россией.

Предыдущий президент США Дональд Трамп призывал членов G-7 восстановить Россию в группе.

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"Я бывал на многочисленных встречах Большой семерки, и я полагаю, что президент Обама, поскольку Путин перехитрил его, подумал, что присутствие России - это нехорошо, поэтому он хотел, чтобы Россия ушла. Я думаю, что гораздо более целесообразно иметь Россию, и это должна быть G-8", - говорил Трамп перед встречей G-7 в 2019 году.

Как сообщал "Телеграф" ранее, страны ЕС на следующей неделе планируют принять "политическое решение" о новых санкциях против России из-за судов в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Украина, США, Россия, Крым, Донбасс, Джо Байден.
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