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Верховный суд США дал прокуратуре доступ к финансовым документам Трампа: какие данные могут вскрыться

Верховный суд США дал прокуратуре доступ к финансовым документам Трампа: какие данные могут вскрыться
Обновлено 13:21 Сегодня Телеграф Incomartour

Верховный суд США в понедельник, 22 февраля, отказал бывшему президенту Дональду Трампу в удовлетворении жалобы на разрешение о передаче прокурорам его налоговых деклараций и иных финансовых документов.

Об этом сообщает во вторник, 23 февраля, "Deutsche Welle".

"Прокурор нью-йоркского округа Манхэттен Сайрус Вэнс (Cyrus Vance) добивается доступа к финансовым документам экс-главы Белого дома за 2011-2018 годы", - говорится в заметке.

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Он отреагировал на решение Верховного суда сообщением в своем аккаунте в Twitter: "Работа продолжается".

"Вэнс расследует вероятное сокрытие платежей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Stormy Daniels, и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал, которые заявляли об интимной связи с Трампом", - пишет DW.

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Ранее суды нижестоящих инстанций решили, что фирма Mazars, которая занимается бухгалтерской отчетностью политика, должна предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа. Однако он обжаловал вердикт.

Как сообщалось, в  начале декабря 2020 года депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер ушел в отставку после задержания на гей-вечеринке в Брюсселе.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

США, Playboy, Верховный суд, Платежи, Дональд Трамп, Порноактриса, финансовые документы.
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