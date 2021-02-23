Верховный суд США дал прокуратуре доступ к финансовым документам Трампа: какие данные могут вскрыться

Верховный суд США в понедельник, 22 февраля, отказал бывшему президенту Дональду Трампу в удовлетворении жалобы на разрешение о передаче прокурорам его налоговых деклараций и иных финансовых документов.

Об этом сообщает во вторник, 23 февраля, "Deutsche Welle".

"Прокурор нью-йоркского округа Манхэттен Сайрус Вэнс (Cyrus Vance) добивается доступа к финансовым документам экс-главы Белого дома за 2011-2018 годы", - говорится в заметке.

Он отреагировал на решение Верховного суда сообщением в своем аккаунте в Twitter: "Работа продолжается".

The work continues. — Cyrus Vance, Jr. (@ManhattanDA) February 22, 2021

"Вэнс расследует вероятное сокрытие платежей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Stormy Daniels, и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал, которые заявляли об интимной связи с Трампом", - пишет DW.

Ранее суды нижестоящих инстанций решили, что фирма Mazars, которая занимается бухгалтерской отчетностью политика, должна предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа. Однако он обжаловал вердикт.

Как сообщалось, в начале декабря 2020 года депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер ушел в отставку после задержания на гей-вечеринке в Брюсселе.