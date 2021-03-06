Трамп расколол США: пойдет ли он снова в президенты и что будет с Республиканской партией

45-й президент США Дональд Трамп, который в результате проигрыша на выборах покинул Белый дом, рассматривает возможность вновь попробовать побороться за пост американского лидера.

Каковы перспективы у Трампа и Республиканской партии? Своим мнением с нашим изданием поделился профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань.

«Юридически возможность участвовать в выборах у Трампа есть. Импичмент ведь так и не состоялся, - напоминает Алексей Гарань. - Но тут следует говорить и о политической базе. Насколько она есть у Трампа? Судя по поддержке, которую он получил, выступая 28 февраля на Конференции консервативного политического действия (CPAC), определенный базис у Трампа сохранился. В частности, со стороны консервативной части республиканцев».

Эксперт подчеркивает, что на Конференции не присутствовали ни бывший вице-президент Майк Пенс, ни сенатор США от штата Кентукки с 1985 года, лидер меньшинства в сенате Митч Макконан, которые дистанцировались от Трампа после штурма Капитолия.

«Сторонники Трампа заняли довольно жесткую позицию. Говорили о том, что сенаторы, которые поддержали импичмент Трампа, разошлись с республиканцами. Раскола пока нет. Мы видим, что у Трампа - достаточно сильный политический вес в Республиканской партии. Где есть как умеренные политики, так и ястребиное крыло, сосредоточенное как раз вокруг Трампа. Вопрос в том, - подчеркивает Алексей Гарань, - как поведут себя более умеренные республиканцы. И какой вообще будет эволюция Республиканской партии. Тут возможны несколько сценариев. Партия качнется в сторону трампизма (не зависимо от того будет это лично Трамп или продолжатели его дела, исключая умеренное крыло республиканцев) или будет попытка найти компромиссную фигуру, которая не будет так поляризовать американцев, как это сделал Трамп. До выборов далеко, еще четыре года. Будут промежуточные выборы в Конгресс в 2022 году. Возможно, они покажут расстановку сил среди республиканцев после поражения в 2020-м».

Профессор подчеркивает, что после правления Трампа США оказались расколоты на две примерно равные части.

«Это плохо, это ослабляет и каждую из партий, и страну в целом. И тут многое будет зависеть от Байдена. Насколько его политика будет эффективной, насколько ему удастся сшить Штаты, как мы всегда говорим о сшивании Украины, - отмечает Алексей Гарань. - Козырь Трампа и его сторонников, что Байден – это «социализм». Традиционные обвинения со стороны консерваторов-республиканцев в адрес демократов. Важно, чтобы президент Джо Байден и вице-президента Камала Харрис не ударились в излишне левую политику. Им следует найти поддержку не только со стороны социально необеспеченных слоев, которые традиционно голосуют за демократов, но и среди среднего класса».

Ранее политтехнолог Екатерина Одарченко оценила вероятность раскола Республиканской партии США.