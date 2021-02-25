Пойдет ли Трамп на раскол Республиканской партии и создаст ли новую политсилу в США

Возможность появления в США новой партии или течения с подачи экс-президента Дональда Трампа активно обсуждается в самих Штатах и экспертами-американистами.

Своим мнением с «Телеграфом» поделилась политтехнолог, партнер SIC Group, Глава Института демократии и развития PolitA, член IGAPA Екатерина Одарченко, которая часто бывала в США и имеет связи с тамошними политическими и дипломатическими кругами.

«Возможно, не все знают, но в США помимо двух ключевых партий – Республиканской и Демократической, есть и другие. Безусловно, ключевые места на высших постах, в Сенате – у республиканцев и демократов. Но есть сотни тысяч приверженцев других политических сил. Развиваются партия «зеленых», конституционная партия, ряд других политпроектов. И это я еще не говорю о партиях, которые являются региональными. Они имеют своих представителей во власти разного уровня, в том числе в муниципалитетах. Так что партийное строительство в США ведется, но основные бюджеты и лоббизм, безусловно, у демократов и республиканцев», - отмечает Екатерина Одарченко.

По ее словам, в американских политически кругах действительно обсуждается возможное создание Дональдом Трампом своей партии. Как известно, он дважды сумел избежать импичмента, а потому может вновь баллотироваться в президенты.

«Но я не уверена, что наберется достаточное количество ключевых политиков, готовых поддержать такой проект. Готовых ради него покинуть ряды Республиканской партии, - говорит Екатерина Одарченко. – Вероятность подобного «трамповского» проекта, условной национал-патриотической партии, которая будет исповедовать протекционизм, я бы оценила процентов на 20%. Не более. Не думаю, что Трамп сам так уж хочет создания новой партии. Скорее он пытается вернуть то влияние, которое ранее имел в Республиканской партии. Вокруг этого, похоже, сейчас идут основные, в том числе, закулисные интриги».

Тем временем Трамп продолжает разборки с социальной сетью Twitter, которая заблокировала его аккаунт и аккаунты ряда его сторонников из-за штурма здания Капитолия.