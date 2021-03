По США прошлось смертельное торнадо: жуткие видео с места

В четверг 25 марта в США в штате Алабама произошло ЧП: множество торнадо пронеслись по штату разрушив дома и оставив без электричества тысячи людей.

Об этом сообщили AP News.

В результате стихийного бедствия минимум пять человек погибли, число пострадавших пока не установлено.

По словам метеоролога Национальной метеослужбы в Бирмингеме Джона Де Блока, подтвержденные смерти произошли в округе Кэлхун, в восточной части штата, где один из множества торнадо возник из "суперячейки" штормов, которые позже переместились в Джорджию.

"Сигнатуры мусора" радара показали, что торнадо, образовавшийся на юго-западе Алабамы, пролетел около 100 миль (161 км) и оставался на земле около часа 20 минут, сказал Де Блок.

Карта движения торнадо:

Some things are no coincidence. Such as these 4 uncannily similar radar images all resulting in unusually long-tracked, intense tornadoes.

From top left:

Centerville, AL, EFU, 75+ miles

Bassfield, MS, EF4, 68 miles

Crossville, IL, EF3, 44 miles

Holly Springs, MS, EF4, 75 miles pic.twitter.com/GhZgzjgWcA — Harrison Cater (@HRRRisonCater) March 26, 2021

Шериф округа Кэлхун Мэтью Уэйд сообщил, что смерч прошел по диагонали через округ, поразив в основном сельские районы - что, вероятно, не позволило увеличить число погибших.

Торнадо пронеслись по городам с запада на восток. В западном городе Сентервилль, к югу от Таскалусы, Синди Смитерман, ее семья и соседи ютились в своей подземной ливневой яме, когда смерч пролетел над их домом.

Из-за непогоды более 35 000 клиентов в Алабаме остались без электричества.

Фото и видео с места событий:

Check out this large destructive tornado with a loud roar on the southside of Birmingham, Alabama early this afternoon. Several tornadoes have been reported with multiple damage reports. Severe wx continues into Dixie alley thru the evening. #okwx #alwx (Source: Matt Williams) pic.twitter.com/rUbqV1yLXA — Justin Rudicel (@ChasingtheMeso) March 25, 2021

NEW #VIDEO! Numerous tornado and damage clips from multiple storm chasers in the field today across Alabama. #alwx #tornado pic.twitter.com/2F59kvaW0u — Live Storms Media (@LiveStormsMedia) March 26, 2021

Стоит напомнить, что 23 марта в Австралии произошло крупное наводнение, впервые за 60 лет. Жителей атакуют пауки и рептилии, спасающиеся от прорыва дамбы.