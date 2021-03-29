Скачать
Понедельник, 29.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СМИ сообщили о большом прорыве в операции по разблокировке Суэцкого канала: подробности
СМИ сообщили о большом прорыве в операции по разблокировке Суэцкого канала: подробности
Коронавирус продолжает свирепствовать: госпитализированных в Украине оказалось больше, чем выздоровевших
Коронавирус продолжает свирепствовать: госпитализированных в Украине оказалось больше, чем выздоровевших
В Украине состоялись довыборы в Раду: обнародованы результаты экзитполов
В Украине состоялись довыборы в Раду: обнародованы результаты экзитполов
Сборная Украины упустила победу над Финляндией из-за детской ошибки защитника (видео)
Сборная Украины упустила победу над Финляндией из-за детской ошибки защитника (видео)

На Аляске разбился вертолет: погибло пять человек, среди которых - самый богатый человек Чехии

На Аляске разбился вертолет: погибло пять человек, среди которых - самый богатый человек Чехии
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф Telegram

В результате крушения вертолета на Аляске (США) поздно вечером в субботу (по местному времени) погибли пять человек, в том числе один из самых богатых людей Европы и самый богатый гражданин Чехии, основатель "PFF Group" Петр Келлнер (чеш. Petr Kellner).

Об этом пишет в понедельник, 29 марта, утром американская ежедневная газета "The Washington Post".

"Среди жертв был Петр Келлнер, самый богатый житель Чешской Республики, который, по данным Forbes, заработал состояние, продавая канцелярские товары, а затем купив долю в крупнейшей страховой компании страны. Новостной сайт поместил его в число 70 самых богатых людей мира в 2020 году с состоянием в 17,5 миллиарда долларов", - говорится в щзаметке.

По данным Департамента общественной безопасности Аляски, спасатели обнаружили тела Келлнера и еще четырех человек: Грегори Хармса, 52 года, из Колорадо (США), Бенджамина Лароша, 50 лет, из Чешской Республики, Шона Макманами, 38, из Гирдвуда, штат Алабама (США), и Захари Рассела, 33 года, из Анкориджа (США), который пилотировал вертолет.

Шестой человек, имя которого не называется, поздно вечером в воскресенье по местному времени находился в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице в районе Анкориджа.

"Власти заявили, что команда спасателей была отправлена за вертолетом Airbus AS350 B3 около 22:00 по местному времени в субботу вечером (9:00 воскресенья по Киеву – ред.) возле ледника Кник, примерно в 60 милях к северо-западу от Анкориджа", - говорится в заметке.

По информации местных властей, вертолет использовался для поездки на хели-ски, - разновидности горнолыжного спорта, фрирайда, сущность которого состоит в спуске по нетронутым снежным склонам, вдалеке от подготовленных трасс с подъёмом к началу спуска на вертолёте.

Как сообщалось, во время крушения военного вертолета в Турции в четверг, 4 марта, вместе с другими военнослужащими, находившимися на борту, погиб командир 8-го корпуса сухопутных войск Турции, генерал Осман Эрбаш.

7 марта в авиакатастрофе северо-западе Франции погиб французский парламентарий и предприниматель, один из богатейших людей Франции Оливье Дассо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 132

Все по теме:

Авиакатастрофа, США, Аляска, Гибель, Петр Келлнер, PFF Group.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Если бы это случилось в Украине: в сети появились новые мемы о сухогрузе Ever Given (фото)
02 В Украине состоялись довыборы в Раду: обнародованы результаты экзитполов
03 Похитили из дома и зарезали: на Киевщине нашли убитым ветерана АТО
04 В небе над Ираном наблюдают Луну Червя: что это такое (видео)
05 Bellingcat рассекретила ключевых преступников из донецкой пыточной "Изоляция" (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 28 марта: переход на летнее время, Ever Given сдвинули с места
Итоги дня 28 марта: переход на летнее время, Ever Given сдвинули с места
Использовали запретное оружие и ударили по населенному пункту: оккупанты на Донбассе 10 раз открыли огонь
Использовали запретное оружие и ударили по населенному пункту: оккупанты на Донбассе 10 раз открыли огонь
Довыборы в Раду: новым нардепом от Донецкой области может стать организатор &quot;референдума за ДНР&quot; (видео)
Довыборы в Раду: новым нардепом от Донецкой области может стать организатор "референдума за ДНР" (видео)
Люди выстраиваются в очередь за бесплатно едой: появилось видео ажиотажа из-за каши под Донецком
Люди выстраиваются в очередь за бесплатно едой: появилось видео ажиотажа из-за каши под Донецком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь