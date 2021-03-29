На Аляске разбился вертолет: погибло пять человек, среди которых - самый богатый человек Чехии

В результате крушения вертолета на Аляске (США) поздно вечером в субботу (по местному времени) погибли пять человек, в том числе один из самых богатых людей Европы и самый богатый гражданин Чехии, основатель "PFF Group" Петр Келлнер (чеш. Petr Kellner).

Об этом пишет в понедельник, 29 марта, утром американская ежедневная газета "The Washington Post".

"Среди жертв был Петр Келлнер, самый богатый житель Чешской Республики, который, по данным Forbes, заработал состояние, продавая канцелярские товары, а затем купив долю в крупнейшей страховой компании страны. Новостной сайт поместил его в число 70 самых богатых людей мира в 2020 году с состоянием в 17,5 миллиарда долларов", - говорится в щзаметке.

По данным Департамента общественной безопасности Аляски, спасатели обнаружили тела Келлнера и еще четырех человек: Грегори Хармса, 52 года, из Колорадо (США), Бенджамина Лароша, 50 лет, из Чешской Республики, Шона Макманами, 38, из Гирдвуда, штат Алабама (США), и Захари Рассела, 33 года, из Анкориджа (США), который пилотировал вертолет.

Шестой человек, имя которого не называется, поздно вечером в воскресенье по местному времени находился в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице в районе Анкориджа.

"Власти заявили, что команда спасателей была отправлена за вертолетом Airbus AS350 B3 около 22:00 по местному времени в субботу вечером (9:00 воскресенья по Киеву – ред.) возле ледника Кник, примерно в 60 милях к северо-западу от Анкориджа", - говорится в заметке.

По информации местных властей, вертолет использовался для поездки на хели-ски, - разновидности горнолыжного спорта, фрирайда, сущность которого состоит в спуске по нетронутым снежным склонам, вдалеке от подготовленных трасс с подъёмом к началу спуска на вертолёте.

Как сообщалось, во время крушения военного вертолета в Турции в четверг, 4 марта, вместе с другими военнослужащими, находившимися на борту, погиб командир 8-го корпуса сухопутных войск Турции, генерал Осман Эрбаш.

7 марта в авиакатастрофе северо-западе Франции погиб французский парламентарий и предприниматель, один из богатейших людей Франции Оливье Дассо.