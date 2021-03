Наводнение в американском штате Нешвилль убило четверых человек (фото, видео)

В американском штате Нешвилль произошло ЧП: стихийное бедствие в виде наводнения стало причиной смерти по меньшей мене четырех человек.

Об этом 30 марта сообщили BBC News.

Из-за шторма более сотни человек оказались в "ловушке" в своих автомобилях и домах.

Несколько тысяч жителей лишились электричества в своих домах.

Фото и видео непогоды, которыми делились очевидцы в соцсетях:

Help ATU members impacted by Nashville flash floods. You can help your ATU brothers and sisters in the Nashville area by contributing to the ATU Disaster Relief Fund by visiting https://t.co/ZLmnWcNpkP #Nashvilleflood #UnionStrong pic.twitter.com/ijAchwP8ge