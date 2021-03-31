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"Теперь уже не столь важно, когда Байден позвонит Зеленскому" – дипломат разъяснил особенности внешней политики США
"Теперь уже не столь важно, когда Байден позвонит Зеленскому" – дипломат разъяснил особенности внешней политики США
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"Теперь уже не столь важно, когда Байден позвонит Зеленскому" – дипломат разъяснил особенности внешней политики США

"Теперь уже не столь важно, когда Байден позвонит Зеленскому" – дипломат разъяснил особенности внешней политики США
11:03 Сегодня Телеграф Еженедельник 2000

О будущем Дональда Трампа, настоящем Джо Байдена и возможном привлечении США к разрешению российско-украинского конфликта "Телеграфу" рассказал дипломат, заместитель главы МИД Украины (1995-1998 гг), и.о министра иностранных дел Украины (с марта по октябрь 2009), первый замминистра иностранных дел Украины (2007-2010 гг.), президент Украинской Ассоциации внешней политики Владимир Хандогий.

– Владимир Дмитриевич, как оцениваете более чем двухмесячное президентство Джо Байдена?

– С момента инаугурации прошло не так много времени. Но уже видно, что с приходом Байдена в Белый дом, американская внешняя политика развернулась лицом к международным организациям. Вернулось нивелируемое при Трампе понимание, что мы живем в глобальном, взаимосвязанном мире. И что без совместных усилий вряд ли можно достичь какого-то важного продвижения. Байден вернул США в ВОЗ, в Парижское соглашение по климату, даже отдельный экологический саммит хочет провести. Налаживается трансатлантическое партнерство, которое было подорвано при Трампе. Видно стремление наладить отношения с ЕС, ООН и так далее. Попытки Трампа увести США в изоляцию были не оправданы, контрпродуктивны. Хорошо, что Байден возвращает американскую внешнюю политику в русло глобального лидерства.

Ну, а комментировать внутреннюю повестку пока рано. Американцы оценивают лидера по состоянию экономики, снижению налогов и безработицы. В нынешних корона-кризисных условиях демонстрировать тут позитивные результаты непросто. Но старт у Байдена был неплохим. Вакцинировано уже более 100 млн американцев, хоть соответствующие планы были у Байдена лишь к 100 дням президентства. Удалось провести через Конгресс пакет экономической помощи в 1,9 трлн долларов, который предусматривает прямые единоразовые выплаты в 1,4 тыс. долларов для большинства американцев. Плюс – налоговые льготы для миллионов семей.

Особенно важен, конечно, вопрос вакцинации. При Трампе было потеряно много времени. Начальный период пандемии в США прошел очень тяжело из-за его безответственности. Сейчас ситуация налаживается.

Дональд Трамп возвращается: заблокированный в соцсетях 45-й президент США запустил свой сайт

– Налаживается всё, похоже, и у Трампа после поражения и последующих событий. У него появился новый персональный сайт 45office.com, предназначенный для онлайн-общения с его сторонниками. Зачем это ему? Каковые политические перспективы экс-президента? Или он может податься в бизнес?

– Это всё не взаимоисключающие вещи – можно иметь сайт, податься в бизнес, баллотироваться еще раз на пост президента. Все опции в распоряжении Трампа. Но что он предпочтет – трудно сказать Сайт в этом смысле, думаю, не играет существенной роли. Впрочем, если вспомнить время президентства Трампа, он был явно твиттеро-зависимым. И общение через соцсети, в частности, через Твиттер, было неотъемлемой частью его жизни. После событий со штурмом Капитолия платформы и соцсети если не забанили Трампа, то ограничили его возможность общаться. Между тем, сегодня любая сфера деятельности, в том числе политическая, в значительной степени зависит от умения коммуницировать с обществом с помощью современных технологий. В том числе – быть активным в соцсетях. Учитывая это, становится понятно желание Трампа иметь для такой коммуникации некий ресурс. Уверен, у него будет много подписчиков.

Что касается президентских амбиций Трампа – я лично скептически отношусь к тому, что он выдвинет свою кандидатуру на следующий срок. Даже среди республиканцев немало тех, кто считает, что у Трампа в этом смысле нет перспектив. Всё его президентство, особенно концовка, сопровождалось скандалами различного порядка. Ну, а штурм Капитолия 6 января и вовсе стал потрясением для американской демократии. Это в значительной степени подорвало авторитет Трампа, нанесло серьезный удар по имиджу и его, и республиканской партии. Поэтому, как мне кажется, даже если он не поставил крест на своей политической карьеры, то в значительной мере подорвал свои возможности баллотироваться на второй срок. Он может быть активным участником выборов, поддержать кандидата от республиканцев, предоставить некий ресурс. Но вряд ли будет выдвигаться сам.

– В газете The Washington Post недавно была опубликована статья о важности деолигархизации Украины. Почему сейчас эта тема стала особенно актуальна? Готово ли украинское руководство к такой борьбе?

– Тема не новая. На важности деолигархизации давно акцентирую и Штаты, и ЕС, равно как на необходимости борьбы с коррупцией, с монополистами. Это больная тема для наших отношений с западными партнерами. Уменьшить, а лучше исключить влияние олигархических кланов и структур на политические, экономически процессы в Украине – необходимо. И еще при Трампе был принят ряд санкций против определенных персон в Украине. Сейчас же данный вопрос ставится более остро. В том числе потому, что есть субъективный фактор. Мы ведь помним, какие были нападки на Байдена и его сына по поводу якобы связей с условными олигархическими кланами в Украине. Как искали некую коррупционную составляющую. Так что открытость в этих процессах, реальная борьба с олигархами и коррупцией, по-моему, являются одними из ключевых элементов успешных отношений между украинской властью и новой американской администрацией.

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– Сейчас много домыслов на тему "почему Байден не звонит Зеленскому". Стоит ли этому придавать особо большое значение?

– Честно, не пойму, почему такое большое внимание к ожиданию звонка от Байдена. Если бы позвонил в первую неделю после инаугурации, это бы означало, что Украина – в приоритете. А коль уж этого не случилось, не столь важно, когда позвонит. К тому же, уже состоялся целый ряд контактов между высшим руководством Украины и новой американской администрации. Общались глава Минобороны, внешнеполитических ведомств. 29 марта состоялся телефоны разговор руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Во время всех этих бесед мы слышали заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. И это куда важнее, чем – когда Байден позвонит…

– С приходом Байдена громче зазвучали идеи о привлечении США к урегулированию ситуации на Донбассе, к освобождению его и Крыма от российской оккупации. Считаете ли необходимым расширить переговорный формат?

– Я давно выступаю за то, чтобы нормандский формат, состоящий из Украины, Германии, Франции и России, был расширен. Российская агрессия против Украины – на Донбассе, в Крыму – это не только наша проблема. Это влияет на безопасность в Европе, в мире. И такая проблема не может быть решена узким кругом, в рамках нормандской четверки. Тем более, что тема Крыма там даже не поднимается. Без привлечения ключевых геополитических игроков, особенно США, этот узел на развязать.

– Но как их привлечь? Мы вот подаем сигналы, но ответная реакция очень слабая…

– Нужно не просто заявлять в стиле "вот было бы неплохо, чтобы нам Штаты помогли, давайте привлечем". Нужно работать над этим. Через личные контакты, в кулуарах. Склоняя к подобной мысли Германию и Францию, в этом смысле. При Трампе накал страстей, который был между теми же Германией и США, исключал возможность подключения Штатов к переговорному процессу. Сейчас налаживаются более прагматичные, конструктивные отношения между ЕС и США. И это хороший знак. И хороший шанс. Кроме США, безусловно, стоит привлечь и Великобританию. Вспомнить Будапештский меморандум.

Это тот путь, которым надо хотя бы пробовать идти. А не повторять как мантру, что нет альтернативы имеющимся форматам. Альтернатива появляется, когда ее кто-то пытается предложить. За 7 лет нет прогресса. Значит, механизм не работает, что-то сбоит. Необязательно отбрасывать "Минск", да и нельзя этого делать. Но переформатировать переговорный процесс, однозначно, нужно.

У Байдена дали обещание по поводу отношений США и Украины

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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США, Джо Байден, Дональд Трамп, Нормандский формат, Владимир Хандогий.
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