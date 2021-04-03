Правительство "контролировало" его разум: выяснилось, кто штурмовал Капитолий в США (фото)

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Обновлено 09:11 Сегодня Телеграф фото: CNN

Преступником, который в пятницу, 2 апреля, сбил двух полицейских, пытаясь прорваться на территорию здания Конгресса США и погиб, оказался некий Ной Грин, накануне заявивший, то за ним следили ЦРУ и ФБР, а сам он  за несколько недель до нападения, что потерял работу.

Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, Грин буквально накануне перед тем, как совершить нападение, опубликовал несколько историй в Instagram в аккаунте, который, по всей видимости, принадлежит ему, включая ссылки на другие видеоролики Instagram с выступлением лидера "Нации Ислама", политика Луи Фаррахана.

"Правительство США - враг №1 для чернокожих!" - гласила подпись к одному из видео.

В другом посте в Instagram Грин написал на прошлой неделе, что, по его мнению, Фаррахан спас его "после ужасных страданий", которые он перенес.

В комментарии под одним из постов он не стал скрывать, что "перенес несколько домашних взломов, пищевые отравления, нападения, несанкционированные операции в больнице, контроль над разумом".

 25-летний Грин окончил Университет Кристофера Ньюпорта в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния, в 2019 году со степенью бакалавра финансов. Также у Грина имелись водительские права этого же штата.

"Честно говоря, последние несколько лет были тяжелыми, а последние несколько месяцев - еще тяжелее", - написал Грин в своем посте. - Я прошел одни из самых больших, невообразимых испытаний в моей жизни".

 Он сказал, что был безработным, "после того, как я оставил работу отчасти из-за болезней, но в конечном итоге в поисках духовного пути".

В тот же день Грин загрузил изображение сертификата, на котором было указано, что он сделал подарок народу ислама в размере 1085 долларов.

В своем сообщении на Facebook Грин также написал, что он "неосознанно" принимал лекарство и страдал от побочных эффектов.

Как сообщал "Телеграф", ранее в США произошла стрельба в супермаркете. Она случилась менее чем через неделю после того, как 18 марта в штате Джорджия в спа-салонах расстреляли 8 человек. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 212

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США, Полицейские, Нападения, штурм Капитолия, Noah Green, Ной Грин.
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